自由廣場》請Sandra Oudkirk轉告川普總統

◎ 沈建德

在週一的台美首屆「太平洋對話」中，孫曉雅（Sandra Oudkirk）強調是代表川普啟動兩國政策對話，其目的如台方代表吳釗燮所說，不讓太平洋成為另一個南海。其實，如能重溫一九四三年英美有關太平洋的對話，對美而言，可將中國趕出南海；對台而言，可恢復台澎主權。

太平洋戰爭始於日本偷襲珍珠港，有此痛苦經驗，太平洋小國親中，美國必有威脅感。而偷襲珍珠港的日本指揮官山本五十六，一九四三年四月座機就在本區北索羅門被美軍擊落。同年十一月的開羅會議，羅斯福為了國安，要求日本放棄太平洋上所佔島嶼，但邱吉爾堅持只要放棄「一九一四年以後，在太平洋上所奪得或佔領之一切島嶼」即可，帛琉、馬紹爾就是其中的兩個。邱翁之所以反對美國，因附近英國有更多的殖民地，例如斐濟、東加、吉里巴斯、吐瓦魯、萬那度等，若日本須全數放棄，意味英國也須放棄。因此上述引號內的文字，在開羅會議公報上列為沒有共識的懸案，是他們的purpose，但不是common purpose。在公報中它和「日本在中國所竊取之領土，如滿洲台灣澎湖列島等歸還中華民國」這句並列，兩者都是懸案。但這懸案也給解決南海爭議提供了辦法。

二○一七年一月十三日，川普告訴華爾街日報，要重新談判「一中」，亦即重新談判所謂的「台灣是中國的一部分」。二月七日，中國外長王毅在澳洲透過媒體傳話給川普，要他重溫二戰歷史，並說「作為二戰的勝利成果，《開羅宣言》和《波茨坦公告》明確規定，日本必須將所竊取於中國的領土歸還中國，這其中就包括南沙群島」。兩天後川普就認了「一中政策」，也不敢動南海，顯然被騙。

然而，了解到羅邱的太平洋對話，就知所謂的台澎、南海歸還中國根本是個謊言。川普可在聯合國安理會將非法佔領的中國趕出南海。例子俯拾即是：一九四六年一月十九日伊朗向聯合國安全理事會指控蘇聯侵佔亞塞拜然，四月四日安理會要求蘇聯撤軍，五月蘇聯就撤軍。一九四六年二月四日敘利亞、黎巴嫩向安理會控告該會常任理事國的英法逾期駐軍，英法就撤軍。

因此，套句王毅的話：重溫一九四三年羅邱太平洋對話，必大大有助台美太平洋對話。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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