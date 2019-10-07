自由共和國》林傲霜／台灣人 警醒吧！

林傲霜／中國退休醫師

中共當局現在的「國歌」其實是八年抗戰時期的一首叫「義勇軍進行曲」的流行歌曲。一九四九年中共在北京「建政」時「借」來作「代國歌」。這一「代」就是七十年，原歌名反而被人「忘」了似地。如此喧賓奪主世所少見。不過，此歌中有句歌詞「中華民族到了最危險的時候」，如果改一個字，對今日在台灣的中華民國而言，則不啻當頭棒喝般地警告。那就是：「中華民國到了最危險的時候。」真是一點不假，千真萬確！

今日的台灣說它危機四伏，絕非危言聳聽。不僅對岸的中國共黨政權虎視眈眈，必欲將其滅之、吞之而後快。而且在台灣島內更有一股政治勢力明裡暗裡都在與中共配合，將寶島待價而沽予中共，以便換來他們永遠執政當權的錦繡前程，已成中共在台灣事實上的代理人。這幫人就是當今在台灣的國民黨高層的某些政客如連戰、洪秀柱、馬英九、韓國瑜、邱毅、賴岳謙之流，以及新黨那幾個盼望「急統」、賣台但已被台灣選民徹底唾棄的郁慕明之流。所以，在這種外有強敵壓境，內有奸人策應的情況下，在台灣的中華民國豈能不是已到了「最危險的時候」了嗎？

最近一個典型的例子就是今年九月，中共不惜用撒出大把金錢的手段，既送波音飛機，又送輪船價值幾千萬元，於是五天內先後「買」走台灣的兩個邦交國—索羅門與吉里巴斯。這對極權專制的中共而言是其本性的必然，就像狼要吃人一樣，完全在它的「情理」之中，根本不奇怪。但奇怪的是，台灣竟然有那麼一股政治勢力和那麼一些政治人物、文人、名嘴，不僅不對中共打壓霸凌台灣的行為譴責半句，而是幸災樂禍，甚至反而指責自己的人民選出的政府，沒有向中共當局足夠「友好」足夠順從，「得罪」了中共，因而其責任不在中共，而是在中華民國政府一方。這種奇怪的邏輯就像你的錢包被賊偷了，他不罵賊之醜惡，卻怪失主太不「慷慨」，不給點錢予小偷，所以人家才會偷你。更像一女子被流氓性騷擾了。他不罵流氓無恥，卻責怪女子打扮得太美，「冶容誨淫」招來的禍。持這種混帳邏輯的就是我上面點到的那些國民黨政客、文人、名嘴之流。

他們說中共之所以要來奪取中華民國的邦交國，是因為蔡英文不像國民黨的馬英九那麼聽中共的話，承認中共定義的所謂「九二共識」 即所謂「一中原則」，甘將台灣矮化為中（共）國的一個特區。從而獲得中共外交「休兵」的「恩典」。民進黨和蔡英文拒絕如此喪權辱國，不向中共下跪，所以造成今日外交空間遭中共打壓，於是竟然說這是蔡英文沒「處理好兩岸關係」造成之結果。竟然要民進黨政府「好好檢討」，而中共打壓台灣反成了「理」所當然。如此媚共賣台的醜態與賣國求榮的奸賊有何區別?!

眾所周知，中共所謂的「九二共識」，既無文字依據，更無協議文本，只是國、共兩黨各執一詞的宣傳。其全文應是「一個中國各自表述」。換言之，所謂「中國」的定義與內涵，全是各說各話。中共方可以說「一個中國」就是「中華人民共和國」，而台方則說「一個中國」是「中華民國」。如此各執一詞何言「共識」？但中共卻據此偷樑換柱，改成了「一中原則」，而「一中」就是中共的「中華人民共和國」，台灣只是它的一個省，頂多算個特區。二○一九年一月習近平等中共高層人士更明確宣示，所謂「九二共識」 絕對不含「一中各表」，只有「一中原則」與「一國兩制」。明確將台灣地位等同香港。事態已如此清楚了，國民黨高層一夥卻至今不敢予以駁斥，實為默認。只有蔡總統嚴詞予以拒絕。但國民黨卻自欺欺人，他們以為只消一方面在島內自說自話以「九二共識、一中各表」 欺騙台灣選民，撈取選票。見了中共則含糊說句承認「九二共識」，實則默認北京的「一中原則」，「一國兩制」。如此一來，既可騙得中共慷慨解囊，賞給國民黨大把「紅利」，又可欺騙台灣民眾似乎只有國民黨才能解決兩岸和平與穩定的問題。台灣只有由國民黨來執政才可保「和平安全」。國民黨如此欺世惑眾，實則是在配合中共來「接管」台灣，讓台灣早日變成香港！

中共再厲害畢竟是外敵，只要台灣內部團結，中共要吞下台灣談何容易？君不見香港民眾手無寸鐵，但萬眾一心，也迫使中共與林鄭當局讓步。何況中華民國有強大的國防軍，有美國和民主世界的鼎力支持。但是台灣若長期讓這種「中共代理人」式的內奸大量存在，成為特洛伊木馬與中共裡應外合，則台灣就危險了。二○二○年大選在即，台灣選民應該勇敢站出來用好手中神聖的一票，讓台灣有一個強硬維護台灣主權的總統與立法院，能擔此大任者非民進黨莫屬！

中華民國已到了最危險的時候了！台灣人警醒起來、行動起來吧！筆者做為大陸民眾的一員，支持你們！因為台灣擁有民主，大陸才有希望！

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