自由廣場》請柯市長繼續幹話連篇！

◎ 陳國雄

你說：「批評別人，自己也不會變好，所以我會忍住。」事實上，你忍住個屁！

你說：「心存善念，盡力而為。」事實上，你怨恨小英，心存惡念，全力黑菊！

你批評陳菊「下半生為非作歹」，「一個陳菊讓台灣民主化運動三十年的努力毀掉一半」，是「民主罪人」。又說「韓流竄起」，就是陳菊執政失敗的結果。

你說不出陳菊到底如何「為非作歹」，只強調陳菊舉債上千億的問題。其實若有市政上的正當需求及完善的財政規劃，舉債建設並無不妥，這是可以辨證的議題，不是一句「財政紀律」就可以斬斷任何市政建設！何況陳菊在任內雖有舉債，但也有還債，任內舉債一千億，還債一千二百億元，還的錢比借的錢還多！豈能不分青紅皂白，用「為非作歹」來黑人家，你實在太過分、太刻薄，也太惡毒。

你說「韓流竄起」，是陳菊執政失敗的結果。如果這種邏輯可以成立的話，那麼李登輝、陳水扁、馬英九都是執政失敗，才政黨輪替的嗎？他們都是「民主罪人」嗎？如果二○二二年你下台後，你的民眾黨無法勝選繼續執政，是不是也算是你柯文哲的執政失敗呢？你也是「民主罪人」囉！

其實民主國家政黨輪替，原本就是民主常態，民意如流水，民選首長和民意代表才會戒慎恐懼。把政黨輪替的民主常態說成執政失敗，並套上「為非作歹」、「民主罪人」，這種人根本就是大混蛋，難怪去年底市長選舉時，依然票投柯文哲的民進黨選民，如今已經大部分唾棄柯文哲了，回歸去支持小英和民進黨。這算是講幹話的現世報吧！如果你希望傳統支持民進黨的選民把你棄得更乾淨，就請繼續幹話連篇吧！

（作者為台中市民，前台灣安保協會研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法