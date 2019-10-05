自由廣場》（青年時評）我們看見大學的不同

◎ 張維倫

香港因為「送中條例」的增修引發香港人的不安，特別是在中國屢屢傳出人權迫害與「人治」司法的情形下，香港乃至於台灣與世界各國都對這次的修法十分擔憂與反感。從六月中旬開始，香港民眾即號召發起遊行，抗議這次的修法。同時在台灣，也有一群熱愛民主、厭惡國家暴力的大專學生，貢獻自己的時間與精力，推動種種的倡議：時事短講、製作張貼聲援貼紙的民主牆、舉辦座談等等，在校內外試圖喚醒大家關心香港、討論香港議題的風氣。這群大專生與更多社會上同樣關注香港議題的團體集結起來，在九月二十九日發起「反極權大遊行」，大學生們在推動議題上可謂不遺餘力。

但是這場社會參與，同樣讓我們看到負責作育英才的學校、尤其是講求學術自由的大學，校方截然不同的反應。

許多大學的香港學生或台灣學生在進行聲援活動的時候，另一方面有計畫性的反對聲音─從中國留學生到路過校園的中國觀光客，不時傳出破壞民主牆的情事，甚至有暴力毆打、言語挑釁等侵犯人身自由的違法行徑。但是身為教育者、校園管理者，我們看到有校方選擇息事寧人、有校方選擇中介和解，當然，也有學校選擇破壞學術自由，要求學生撤回民主牆的設置。

不過同樣令人感動的，也有學校與學生自治會相互呼應合作，除了將破壞牆面的人移送法辦外，更在學生重新佈置之後設置保全人員定時巡邏，保障學生不受拘束發表意見的空間。

政治存在於生活之中，每個人都有自己的立場，這在民主國家中是一個再也正常不過的常態；對比於屢受鎮壓、甚至為了消弭集會而設置破壞人身自由與安全的「禁蒙面法」的香港而言，台灣的言論自由與民主實在值得珍惜。

在大學校園中理應海納百川、暢所欲言，這才不失為學術自由的場域與教育者的高度。不過在民主化落實三十餘年的今天，社會議題像是一面「學術自由照妖鏡」，我們可以看到教育學生實踐民主自由的學校，也可以看到仍然有個「小警總」、存在著政治正確與自我審查的學校。

套句筆者落筆此刻最當紅的電影《返校》的經典台詞：「你是忘記了，還是害怕想起來？」

（作者為政治大學研究生學會會長，台史所碩士生）

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