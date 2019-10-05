自由廣場》（青年時評）香港禁止蒙面的台灣教訓

◎ 李柏翰

香港特首林鄭月娥昨日宣布，引用《緊急法》所給予之權限訂定《禁止蒙面規例》，此舉無疑是本質上的限制香港人民集會遊行。

因為香港人民之所以會蒙面上街，是要遮掩住自己的面貌，避免香港警方甚至是中國公安的秋後算帳。

除了《禁止蒙面規例》的制定，更值得關注的是制定《禁止蒙面規例》所引用的法源。因為一般的法治國家，制定法律，需通過立法機關的立法程序，才符憲法授權的正當性。而根據香港基本法六十六條明文「香港特別行政區立法會是香港特別行政區的立法機關」，所以表示，如果香港行政機關要推動某個法案，自然要經過立法會表決通過，始為合法的法案。

然而《禁止蒙面規例》卻是香港特區政府直接引用《緊急法》，無疑是懸置了香港基本法，也宣告香港因為殖民而短暫擁有的「假性法治」正式滅亡。香港正式和中國接軌，以人治港，落實一國一制，不再具有優惠性差異。

香港今天的慘劇，無疑就是因為相信了中共所承諾的「五十年不變」的保證，未料中共毫無信用，說好的五十年不變，卻僅在二十年後就悔約，翻臉不認人。

過去有新疆、西藏做為借鏡，今日更有香港做為一國兩制失敗的試驗品，真的不知道怎麼台灣還會有人相信中共所提出的各種政治主張？無論是九二共識、一國兩制、引發太陽花學運的服貿協議，甚至是對台三十一項措施等，都是相同的道理。因為中國再多麼優惠的方案，都只是中共包裹著糖衣的「侵略野心」，目的就是為了卸下台灣人的心防。

但是今天的國民黨，卻仍執迷不悟，將九二共識掛在嘴上，甚至有國民黨立委直接去參加一國兩制研討會，彷彿中共代理人；又一味的誤導民眾，把今天外交困境全歸咎民進黨政府不承認九二共識。事實上民智已開，絕大部分民眾了解中共打壓台灣的主因，是民進黨政府堅守台灣主權，全力捍衛台灣尊嚴，不願意成為中共的傀儡所致。而這也是避免台灣回到戒嚴時期、成為今日香港的必要堅持。

（作者為台北大學法律研究所學生，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法