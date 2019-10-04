社論》「老藍男」啟動了鐘擺效應

選戰日益逼近，韓國瑜上「光榮號」宣布倒數一百天啟航。不過，國民黨內頭腦清楚者不無憂慮，韓國瑜的民調落後蔡英文儼然成為固態，而不是韓粉、深藍所輕忽的氣態、液態，分子還十分活躍，有可能改變結構。除了主將本身，去年底大勝而彈冠相慶的國民黨，現在也顯得內鬥內行、外鬥外行，有點鐵達尼號沉淪前各人顧性命的劇情。退黨又棄選的郭台銘，才傳出吳郭會的和解訊號，馬上又以粉絲不滿退團為由，「如果沒有重大議題討論，就先不見了」。看來，郭台銘的選票和鈔票，國民黨仍然看得到吃不到。

短短一年的時間，韓國瑜、國民黨出現由盛而衰的疲態，令許多政治預言跌破眼鏡。尤其是，韓國瑜有國台辦背書、特定媒體集團力挺、非韓不投的韓粉等，竟然在上任市長後便快速消風。如果說，去年的韓流是一人救一黨，那麼現在韓流消風一人拖垮一黨，也是剛好而已。去年到底是時勢造英雄，還是英雄造時勢，二○二○韓國瑜必須證明自己是英雄還是狗熊。

政治海嘯來得急去得快，其實也不難獲得合理解釋。重點在於韓國瑜，去年底天時地利人和，把他推向政治的高峰，國民黨大老閃一邊，但是正當大家等待他展現本事時，他卻對市政意興闌珊做起總統夢來。於是，無心市政，無心兌現競選承諾，把市長頭銜當作榮譽職，四出「同溫層縣市」造勢。造勢跟市政不同，後者需要腳踏實地、事倍功半，前者只需要韓粉跟著跑就很熱鬧了。

可惜的是，韓國瑜在高雄，拿到選票就忘記選民，競選承諾隨風而逝，嚴重傷害了高雄市民的感情，讓他們面對質疑時尊嚴受損。最近，「挖石油、誰說的」，堪稱把高雄市民當傻瓜的典型例子。如果說，去年高雄市民很願意給他機會，現在真心換絕情則讓他失去高雄這個大本營了。更何況，當初的抬轎功臣王金平、楊秋興等，本來就有自己的政治盤算，如今被韓國瑜搞到恩斷情絕，高雄韓流能否重振？

沒有市政基本功，沒有高雄大本營，也就罷了，偏偏韓國瑜還對北京霸凌台灣、地緣政治變化的反應偏離主流民意。習近平將九二共識壓縮成一國兩制台灣方案，美中貿易戰加速中國經濟走向疲軟，香港反送中戳破一國兩制與國家暴力，北京挖我邦交國等介選反而提升台美關係，凡此今年內的周邊事態，有志大位的韓國瑜未見總統高度的論述，反而聚焦於攻擊對手捍衛國家主權，越來越多的民調已經證明了，這種斯德哥爾摩症候群沒有加分作用。

韓國瑜，國民黨，一人的言行，可以看出黨的本質，而從國民黨的總體，也可以看出韓國瑜的實像。諷刺的是，去年一一二四之前之後，韓國瑜、國民黨都是原來的我，只不過民意情境變了，所以，昔日之芳草變成今日之蕭艾。一一二四之前的民意情境，對小英政府年金改革、一例一休、同婚立法等深感挫折。至於一一二四之後的民意情境，轉而對韓國瑜捨市政、圖大位滋生反感，對國民黨勝選後故態復萌不敢恭維。民意情境明顯置換，鐘擺效應即將反向，香港反送中宛如外力一推，在台灣引起一場政治質變。

於今回顧，從反送中百萬人遊行，韓國瑜輕浮地回答媒體「不知道、不曉得」，到「挖石油、誰說的」，這種韓式即興表演風格，完全改寫了政客與選民之間的信任付託關係，不敗才怪。韓國瑜已經寫下一個啟示錄，那就是，台灣的選民勇於嘗試新的機會，但是大家不疑有他的政治人物必須穩健誠信，具有常識範圍內的可預測性。蔡英文的缺點很多，有趣的是她卻具有此一特性，嘲諷她撿到槍的人別忘了，如果韓國瑜的穩健誠信不成問題，一一二四「倫敦大轟炸」後的小英還能敗部復活嗎？

去年高雄市長就職典禮，韓國瑜從「棧貳庫」搭乘愛之船出發，選前一百天他又在「棧貳庫」誓師。同樣的動作，政治能量卻天差地遠，天時地利人和都事過境遷了。「棧貳庫」還是原來的「棧貳庫」，高雄市民還是充滿願景，只不過，韓國瑜似乎把自己的彩券扔了。韓國瑜的荒腔走板，三十一名大老的簽名廣告，吳敦義排名不分區第一名的傳聞，一起把台灣的政治時鐘又往回撥，這些「老藍男」還在追憶去年的逝水年華，忙著介選的北京恐怕也很傻眼吧。

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