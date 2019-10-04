自由廣場》日本不可背叛台灣

◎ 江口克彥

我曾經與台灣的政治家、外交官、經營者及包含一般人士在內的指導階層十數人，有過對談。

不論是獨立派或親中派，在他們的言談中，都蘊藏著一股無力感的底流，到底是怎麼回事？

已經浸透著自由、民主、人權、法治的台灣，我曾詢問過獨立派的人士，對「如果維持現狀的話 ，自然獨=中國不可能併吞台灣」此說法有否信心，得到的答覆都是「沒有」。

然而，統一派人士認為中國一統是必然的事、經濟上的好處很多。一國兩制可以確保自由、民主、人權、法治，淪為「第二個香港」的可能性很小，但，當我詢問他們對此說法是否頗有自信時，得到的答覆卻是「大概」。

對於中國的「一帶一路戰略」，不想深入的碰觸探討、或視若無睹，有如鴕鳥心態般的台灣，其內部似乎瀰漫著一股「無能為力感」的氣氛，對於習近平所傳達「探索一國兩制台灣方案、不放棄武統」的訊息，也好像束手無策。

台灣只有兩艘數十年前打造的老朽陳舊潛水艦，可以說，中、台之間，彼此的軍力差距，過於懸殊。

目前的台灣人面對習近平所主宰的中國，或許，一方面抱持著危機感，另一方面，無力感也隱然成了無意識中的意識。

但，「台灣人的無力感」，日本也要背負一部分的責任，這是日本人必須清楚認知的事。

當中國為了實現其統一的目的，對世界最親日的國家台灣展現肌肉、炫耀實力的文攻武嚇時，當前的日本政府，竟然沒有採取實效的行動去聲援台灣。

只會高唱日台命運共同體，強化日台的經濟紐帶關係，但，對於如何協力對抗中國的策略，卻付之闕如。

城門失火、池魚遭殃，北朝鮮一旦有事，勢必殃及台灣，那時，日本絕不可窩裡反的背棄台灣。我相信政府深謀遠慮，胸有成竹，但，日本國民也應該有所覺悟，「武士道」的精神絕不可或忘。

日本政府以及日本國民，絕不能坐視、讓台灣淪落到孤立無援的地步，這是為了台灣，也是為了日本。

（作者為「松下政經塾」及「pHP綜合研究所」前社長，王輝生翻譯）

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