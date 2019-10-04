◎ 張博洋

香港反送中延燒至中共十一國慶，在香港街頭竟上演港警近距離行刑式開槍，差點射殺一名十七歲少年的恐怖事件。

而長期口無遮攔但對中國從未失言的台北市長柯文哲，一番「擦槍走火」說再度引發爭議，筆者發現，柯文哲在同一段訪問又說「香港的高房租、高房價，這已經變成階級剝削」，將香港民怨與高房價掛鉤，柯文哲一番話正巧與中共上月批評李嘉誠等資本家炒樓不謀而合，是湊巧？還是中共授意？

今年九月，李嘉誠於一場公開活動談到香港時，曾出言相勸執政者應要對未來主人翁網開一面，言論一出，讓困於反送中僵局苦尋不著解套方法的中共靈機一動，幾天之內，新華社、人民日報等官媒以「囤地圈錢」、「香港動蕩的根源是房屋」等標題，將李嘉誠等地產商抓來祭旗，彷彿香港街頭憤怒的市民都是為了房價而上街。

當中共開始利用「二○一九版鬥地主」替香港民眾的不滿惡意做出錯誤定性時，中華民國首都市長竟然與中國口徑一致，在柯的政治話術中，把香港人民上街反送中的核心從「民主自由」轉變成「經濟問題」，原本「拒絕一國兩制」的主權捍衛戰，被閹割成「拒絕高房價」的治理失能問題；更高招的是，藉由高房價的說法還讓柯可以指桑罵槐，批評台灣內部的房價問題，但就是沒有一句對中國政府非人道行為的批評。一個如此巨大的中國惡獸正在侵害香港人權，柯市長會看不到？令人懷疑，是看不到，還是不能講出來？

柯文哲常態性的爭議發言已不是新聞，值得注意的是，他的言論產生的後果，常常都一面倒的對中共有利，無怪乎遭網友戲稱為綠葉包裹但白裡透紅的檳榔柯。

香港青年在街頭上的憤怒，始於中共對於香港的長期打壓以及資源掠奪，已經到了退無可退，喊出「攬炒」、意味與中共同歸於盡的地步，無論是失言講出擦槍走火，還是失明將高房價當成民怨，盡失人道關懷，連發言都要配合中共的柯文哲，已與中共代理人無異。

（作者為台灣基進黨新聞輿情部副主任）

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