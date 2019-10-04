自由廣場》反送中的共鳴效應

◎ 陳茂雄

今年政壇的演化真的顛覆傳統，執政的期中考九合一選舉，民進黨已呈崩解，蔡英文的民調也墊底，比路人甲還低，現在卻是居冠。九合一選舉中國國民黨氣勢如虹，尤其是韓國瑜的民調一枝獨秀，現在該黨卻奄奄一息，韓國瑜的民調也一路下滑，輸給蔡英文將近二十個百分點，本來已呈現崩解的民進黨氣勢，現在也穩定下來。

政壇之所以發生這麼大的變化，最重要的當然是韓國瑜個人的因素，韓粉雖然相當堅定，可是韓黑更堅定，而且人數遠超過韓粉，造成其對手只靠韓黑選舉就夠了。同屬藍營的郭台銘退選，韓國瑜輸給蔡英文的差距反而更大，代表藍營有很多韓黑，他們不支持韓國瑜。

有一件事值得大家研究，依據民調，反蔡英文及反韓國瑜的人相當多，而且很接近，反韓國瑜者不會支持韓國瑜，可是反蔡英文者卻有不少人支持蔡英文，她的民調才會那麼高，遙遙領先韓國瑜。大家都很清楚，香港「反送中」使蔡英文撿到槍。中國一直介入台灣的選舉，且文攻武嚇，引起台灣人的反彈，但都沒有出現「反送中」這種效應，代表這一次的效應有其特殊的背景。

前九○年代，筆者在高雄搭計程車時，若被司機認出來，司機常不收車資，筆者硬要給，下車時會拉扯一段時間。現在搭計程車，被司機認出來時，只是打一聲招呼而已，沒有因車資拉扯的問題，一樣的司機，一樣的乘客，前後為何有那麼大的差距？前九○年代台灣人存有被迫害的悲情，對於從事「反對運動」者相當敬重，現在已沒有悲情，以前被認定是「反對運動」的角色，現在只扮演政治活動的一份子而已，沒有甚麼特殊。

中國國民黨政權獨裁殖民統治年代，台灣人有被壓迫的悲情，因而有強烈的政治意識，政治民主化之後，悲情逐漸消失，政治意識也褪色殆盡，選舉時很難靠台灣意識打選戰。獨派社團每年都舉辦二二八活動，意圖引起台灣人的回憶，只是台灣人無感，尤其是年輕世代。香港的「反送中」引起台灣的共鳴，由今日的香港看到以前的台灣，再度產生被迫害的悲情，難怪連討厭蔡英文的選民也有人會支持她。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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