新聞線上》港警是擦槍走火還是提油救火

記者莊榮宏

港警對參與示威的中五（高二）學生開槍，導致曾姓少年命危，國際輿論譁然。

香港警務處處長盧偉聰說，員警是因生命受到嚴重威脅，在電光石火別無選擇下才開槍，做法合法合理。

盧偉聰說法是否成立？必須客觀審視事發當時的狀況，從流出的影片內容來看，當時港警和曾姓學生距離約一公尺，曾生持棍揮了一下，並未打到港警，然後他停下手，站在原地，無進一步攻擊動作。接著，港警緩緩舉起手槍，對著曾生的胸前，一兩秒後開槍，曾生中彈倒地。

曾生拿的是棍，並非持刀，更非持槍；員警受訓皆知，面對徒手、持刀、持槍三種不同等級的態樣，須有不同處斷，不可一概而論，這就是比例原則。

員警接受射擊訓練，靶紙構圖有不同設計，若靶紙畫著持槍歹徒，則員警射擊胸口、手部，都可得分，這是因槍有立即性的高度危害，不容閃失。

同樣射擊胸口，若靶紙上是徒手的歹徒，反而會被扣分，這是因歹徒徒手，屬於低度危險，輕率開槍或甚至槍擊要害部位，都有違比例原則，不但得不到分數，反而要被扣分。

持刀則在前述兩者之間，危險性次於持槍，屬於中度危險，其優先射擊部位是持刀的手，使其失去能力，其次是胸口等要害部位，那是因歹徒已近在咫尺。

警察不是軍人，核心任務並非殺敵，而是維持公共秩序，保護社會安全，所以警察用槍受到嚴格限制。各國警察都有嚴格的用槍紀律，以避免員警因個人情緒而失控開槍，為害他本應致力保護的人民。

本案，港警持槍，曾生持棍，雙方武力顯然不相當。影片上也看不出港警有上級所說的「生命受到嚴重威脅」，曾生揮棍一下，沒有打到人，倘若這樣就可以開槍，甚至警務處長幫它背書為合法合理，那香港豈不是要血流成河？上級是在鼓勵港警「大膽用槍」嗎？

處理群眾事件的模式，台港警方有所不同，最大不同是台灣不會讓員警帶槍上陣；當電視播出港警處理街頭事件時居然佩槍，台灣警察真的有點傻眼，「天哪！萬一一時衝動開槍造成傷亡，那不是提油救火？讓事態更不可收拾？」「不會吧，群眾事件現場很混亂喔，難道不擔心被搶走警槍，反過來槍殺員警？」「港警的上級長官，心臟很大顆喲」。

十一這天，港警在四地開了六槍；台警的噩夢成真。

還原槍擊過程，只見港警舉槍從容不迫，扣扳機時神閒氣定，哪來的「電光石火別無選擇」？

實情是，這名港警在開槍前有許多選擇，但他省略中間的所有程序，直接做出最無可挽回的極端行為，已超出比例原則，怎會合法合理？在台灣，這種亂開槍的員警是要被解除武裝，立即停職的。

關於這件不幸，柯文哲昨說「這種紛擾一下去，難免擦槍走火」，引來許多批判，甚至要求柯道歉。

我的看法是，港警受過專業訓練，都有穿戴齊全的鎮暴裝備，還配備催淚彈、布袋彈、水砲車，根本沒有必要佩帶警槍；它和指揮體系的認知判斷、素養心態有關，而和「擦槍走火」無關。

處理群眾事件之前，建議港警解下警槍，讓悲劇到此為止。

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