社論》在美國掛牌的中企會被下市？

美中貿易協商復談前夕，傳言川普政府考慮將中國企業從美國證交所「除牌下市」，做為談判施壓手段。訊息一出，造成在美國掛牌、市值超過一．二兆美元的一百五十六家中企重挫，一天之內市值蒸發超過五百億美元。雖然美國財政部和白宮貿易顧問納瓦羅都澄清「目前並無此計畫」，但是花旗集團的一份報告卻將「封殺中企進入美國市場」稱為「美國潛在最極端的報復」，華爾街參與中企交易的人，不能不開始預設這種情境了。

其實，把中企排除出華爾街的說法由來已久，相關的政策規劃、評估如下︰其一，在美上市的中企很多是中國產業的巨擘，或新創產業的先行者，一旦對其祭出「除牌下市」的懲罰，將重擊彼等之經營績效、形象及資本市場的信任度，負面效應甚至會反饋至中國整體金融與產業的發展。著有《中國金融大揭密》的侯偉及前英國外交官加爾塞德即曾撰文指出，若此事成真，對中企是「不可想像」的打擊，中企將因此而招致全世界投資人懷疑的眼光。美國銀行策略師團隊也點出，如果中國無法在美國IPO的話，將傷害中國新興科技業，因為美國的資本市場與中國、香港相比依然「雄厚得多」。可見此一措施衝擊之巨大，將是中國經濟難以承受之重，乃是一項貿易戰的高效武器。

其次，美中貿易爭端源於雙方待遇之不對等、不公平。而中企得以在美國上市，美企卻無法在中國IPO，美國金融市場向中國敞開大門，中國卻緊閉資本市場，猶如防範外敵般將外企阻絕在外，這是不公平貿易的有力例證。事實上，近年中企之所以熱中在美國、香港等自由市場掛牌上市，重要目的之一，乃是利用先進經濟體的資本市場募資，以做為企業研發、發展及衝刺產能與市佔率，進行商戰上流血殺戮之後援軍火庫。西方投資人對於創業者普遍抱持樂觀其成的態度，從早年開拓殖民地的探險活動，至最近各種科技產業的新創投資，儘管所需資金龐大，風險甚巨，皆大力予以支持。此種市場特性成為中企上市及發債募資的樂園。反觀中國的金融市場卻壁壘高築，庭院深深，讓外企不得其門而入。如此不公平態勢，應是促成川普思考對中企「除牌下市」的評量重點。

尤有甚者，在美上市的中企多數弊端叢生，成為金融市場的地雷。其主要弊端有二︰一是包裝不實題材，形同以詐術欺騙美國投資人。主要手法乃是編織「中國十四億消費人口」的大夢。然而，中企獲利之真正原因，卻來自於中國是封閉市場，具濃厚的保護色彩，不利於外企的進入與競爭。因而在各種重要產業領域，如電商、社群平台、大數據、串流影音平台、遊戲、人臉辨識、無人機等，均孕育出產業巨獸。這些依靠政策扶植壯大的巨型企業，一旦中國開放市場，能否禁得起自由市場的殘酷競爭，令人質疑。

其二則是，很多中企財報不實，中國當局更以國家機密與國安資料為由，禁止中企接受外國監管機關監督，因此美國監理單位難以對之進行實地查核，乃致財務報表出現黑洞，暗藏不可告人的秘辛。因此，六月間，美國跨黨派國會議員曾提出法案，強制在美掛牌的中企必須受美國法規監管，否則將予除牌。共和黨參議員盧比歐嚴詞批判：「不應再允許在美掛牌的中企規避美國的財務責任與透明的法規。」在美上市的中企具有如此巨大的風險，因此若制定明確的「除牌下市」規範，不失為保護美國投資人的有效措施。

自由貿易講求對等、公平、法治與透明，而中國市場卻充滿貿易壁壘、不透明及國家的介入主導，在在與市場經濟的精神與規範背道而馳。川普發動貿易戰本為打破此種壟斷、不公平狀態，因此對在美上市的中企「除牌下市」，顯然是政策評估的重點。此舉固然暫不施行，但是白宮政策備忘錄又顯示，川普政府正研究是否限制美資流入中國資本市場，政策作為可說更為嚴厲。由此可知，美國已經做好準備，要在金融市場上對中國採行堅壁清野策略了。面對如此艱困的挑戰，難怪習近平只能求助於毛澤東，重新高舉其「自力更生、艱苦奮鬥」的遺訓了。

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