自由廣場》（金恒煒專欄）總統、院長全是個屁！

香港藝人何韻詩被潑漆案，看來民進黨政府真要出手了，尤其祭出組織犯罪條例，形同拋出血滴子，接下來難道要動用人民團體法解散統促黨？值得觀察。

九二九潑漆事件一發生，警方火速逮捕到涉嫌人胡志偉與梁太富。據報導兩人都有統促黨背景，胡志偉已確知是支黨部主委。北檢偵訊後，以涉組織犯罪為由，宣佈收押禁見。同時政府方面也沒閒著，總統蔡英文嚴厲宣告「將嚴懲」。行政院長蘇貞昌直言：「有前科的暴徒竟有計畫的犯案，非常不可容忍。」律師出身的內政部長徐國勇更鏤刻案情，表示胡、梁二嫌的犯罪行徑是有預謀、有分工，且是「組織性及持續性」，已構成犯罪組織。這是政府對潑漆事件的拍板定案。

胡志偉等人之敢於「光天化日採訪時」（蘇揆語）有計畫的集體作案，當然是給中國「十一」國慶放鞭炮。至於為什麼膽大如此？所憑仗的靠山有五。

第一個靠山，當然是中國。有人說胡某是統派，豈止統派而已，統促黨人是中國在台灣的打手；不要忘記創黨主席白狼的黑道背景，統促黨是挾黑道暴力為脅迫立威之利器，在台灣「囂擺」了十幾年之久。

第二個靠山是中國國民黨。以胡志偉為例，與他同框合照的如馬英九、韓國瑜、蔣萬安等等等都是黨國要人。韓國瑜還到香港中聯辦報到過，統促黨鎖定何韻詩，理所當然。

第三個靠山最有趣，胡志偉竟與國安會秘書長李大維麻吉麻吉。統促黨之膽大妄為，是不是「朝中有人」而有恃無恐？

胡志偉專挑黨國顯赫權貴合影，在胡志偉眼中，李大維自是自己人、同路人，難怪網路流傳「統派英派一家親」。總統府立刻澄清說李秘書長與胡嫌不認識，是胡嫌在球場主動趨前要求合影並索簽名。這個撇清無效。原因很簡單，李大維是特務頭子，難道可以不知道、不認識胡志偉這個「暴力連續犯」？還能與他合照並簽名？說謊說謊說謊，絕不能原諒。

第四個靠山就是蔡英文的軟弱，蔡拔擢李大維掌國安，形同讓統促黨有了無形或有形靠山。蔡英文執政後宣佈「維持現狀」，明擺著就是不觸中國之逆鱗，統促黨可以橫行了。潑漆案後蔡英文強調：「不容許這樣行為在台灣繼續發生。」「繼續」是什麼意思？她早知道統促黨人的不斷暴行，硬挨到大選前才表示：「蓄意施暴的人已經被警方逮捕，隨即送司法偵辦，依法嚴懲。」胡志偉交保之後立刻「抱歉」並說以後不敢。可見政府一強硬，中共打手就軟下來。

第五個靠山就是黨國司法。蔡英文既表態「依法嚴懲」，地檢如響斯應收押禁見，不料被地方法院打臉，否認可用組織犯罪條例相繩，胡、梁二人交保走人，不過區區二十萬、十萬元而已。立委王定宇氣到指控是顢頇法官的「恐龍裁定」，且用「法官法」加以恫嚇，而蘇揆在立院中備詢表示：「執法者應知道社會的期待與防線。」檢調屬行政系統，自當聽出最高長官的言外之意。但也不然。北檢一面抗告地院裁定、一面放水，後續十幾位涉嫌人偵訊之後，北檢棄收押不用，通通交保了事，連「首腦」陳友達交保費比法院裁定胡志偉的還少；總統、院長全是個屁！

蔡英文要「嚴懲」，蘇揆「近期就會有動作」；說得比唱得好聽。沒有強而有力的政治領袖，一切免談！司法不改革、共匪橫行，連基本人身自由都保不住，奢言挺香港、保台灣？媽媽咪呀可怕罷！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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