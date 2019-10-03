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晴時多雲

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自由廣場》誰說香港不會是中國的破口！

2019-10-03 05:30
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◎ 張昭仁

十月一日，香港警察對黑衫蒙面的年輕人開槍，拿下蒙面，年輕人是一位高二學生，九月二十九日，港警大舉拘捕黑衫蒙面年輕人，拿下蒙面，其中一人是公立醫院醫生。相對於七月二十一日，港警縱容（聯合）幫派份子攻擊捷運站內人民，十月一日中共在北京耀武揚威，然而當一個政權必須聯合幫派份子攻擊社會中堅份子，這個政權還有前途嗎？

香港會不會是中共政權的破口？這是最近大家在問的問題，日本的民治維新起於與西方接觸頻繁的長州，當幕府政權仍在守舊維穩，長州已經跟進西方思潮。滿清政權亡於與西方接觸頻繁的廣州，當北京的滿清政府仍然沉醉在船堅砲利的氛圍中，廣州革命黨人已經一次次的暴動起義，終於成為滿政權的破口。香港承接了西方的民主自由思潮，年輕人奮不願身，齊上齊下，犧牲不小，表面耀武的中共政權付出的代價其實更大！

中共統治中國七十年的日子裡，前五十年都是在鬥爭貧窮中艱辛過日，被共產黨鬥死的數千萬中國人遠遠多於中日戰爭，難得最後二十年不用過得那麼艱辛，這個好日子來自於「改革開放」，也就是來自於西方世界的技術與資金，共產黨只是移個身，讓西方技術與資金進來，中國人就有些許好日子。倘若港警持續鎮壓年輕人，引發西方國家的制裁，少了西方國家的資源，中國的繁榮還能持續嗎？一旦中國經濟遲緩倒退，中國人開始認知共產黨是阻礙進步的力量，一開始沒有共產黨，中國人也不用吃盡五十年苦頭，早就像香港一樣發展了。

誰說香港不會是中國的破口！

（作者為會計師）

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