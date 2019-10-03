自由廣場》國家考驗青年 青年考驗國家

◎ 蔡宗平

「歷史，總是驚人的相似…。」特別是近日看了《返校》，勾起有關於那個「令人不敢恭維的年代」的回憶，又看了最近幾日香港的相關新聞後，更有這種哀戚與共的感覺。

十月一日，中華人民共和國正在熱烈慶祝其「建政」七十週年，但是，對香港人而言，這天卻是他們的「國殤日」。

今年的這一天，就在中共向全世界展現其武力，繼續向台灣「文攻武嚇」的同時。在香港，警方終於動用他們手中的底牌：「國家暴力」，也就是「實彈」，真正對人民動用致命武力。這場反送中運動，也已經不只是香港人與中共之間的戰爭，而是中共對香港人毫無人性的屠殺。

《返校》這部電影，談的是過往國民黨政權對台灣人不分青紅皂白的屠殺。如今，那些「國家暴力」，台灣過往的歷史傷痕，卻一一在香港的街頭巷尾，日夜不斷地重複上演。

過去一個星期，我們看到許多中生，在台灣的各個大學，大肆破壞連儂牆，甚至攻擊港生。

然而，泛藍政治人物卻聲稱蔡總統與民進黨支持、聲援，甚至是以實際支持香港人都是「為了選票」，對中國學生有組織與計畫性的暴力與違法行為，以及中共與港府蠻橫鎮壓，甚至是屠殺人民的事實，完全視若無睹。

好像，對國共兩黨而言，「年輕」就是一種不可饒恕的原罪，追求「思想」與「自由」就是「罪該萬死」似的。

台灣人不能再沉睡，更不能再對國共兩黨抱持幻想。若是熟悉近代中國的歷史，國共兩黨「本是同根生」這點是無庸置疑的。國共兩黨的本質，面對「人民」的手段，以及對於台灣的看法與意圖，都是相差無幾，甚至是完全一致的，台灣人必須認清這點事實。

國共兩黨一路走來，都選擇以國家暴力大肆屠殺人民，認為解決人民異議與示威的方法，就是讓「異議」與「示威」完全消失。如今，台灣好不容易脫離那個時代，迎來了自由民主；香港人正在進行他們的「終局之戰」。台灣人與香港人，同樣面對中共的侵略意圖，內部也都有配合中共的政黨與組織。我們的「當務之急」，便是用我們的選票，捍衛台灣的自由民主。

（作者為台大歷史系學生）

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