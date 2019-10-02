自由廣場》《林保華專欄》國安問題要用霹靂手段

統促黨成員襲擊香港反送中運動代表性人物何韻詩，蔡英文總統隨即表示：「不要試圖挑戰台灣的民主法治，我們不會允許這樣的行為繼續在台灣發生。」然而在檢警搜索，查出嫌犯還有一系列計畫從事暴力活動後，台北地方法院居然還允許主嫌保釋。這是要他們繼續完成計畫，或者制定推行暴力的新計畫嗎？

主嫌以前就是累犯，正是司法機關的輕縱，才使他們有恃無恐。可見挑戰台灣民主法治與蔡英文的，豈止統促黨？這才是台灣嚴重的國安問題。地方法院輕縱共諜，甚至為共諜脫罪，這不是第一次！

統促黨潑漆不是言論自由。且不說他們是組織性犯罪，過去幾年，他們配合香港的共諜，跟蹤、毆打香港抗共人士，就已經表明這個組織性犯罪還有國外聯繫，是中國的代理人。避開這點，是愚蠢，還是別有用心，才是我們需要檢視的地方，也請監察院出來監察。

不幸的是，即使國安會本身，也並不重視這一點，負責人長期麻木，原來竟同有國安問題的幫派份子合影，即使是疏忽，也應該檢討。

司法部門與行政部門有人認為懲治共諜與中國代理人法規不完善導致輕縱，然而一直沒有引起最高當局的重視而一延再延，我們的主權也一再被侵蝕。好不容易上個會期的立法院完成部分工作，但是到了更重要的中國代理人法的時候，因為中共御用組織台企聯親共份子的叫囂，嚇倒了民進黨黨團而要再延宕？

制定法規當然要慎重，然而拖了多年，還不夠慎重嗎？除非不想去做。現在的主要問題不是我們怕殺錯人，而是我們不斷被殺、被打。我們首先要保護我們自己，其次才是在反擊時不要殺錯人。不能因為怕殺錯人而讓我們自己輕易被殺。

襲擊事件發生後，行政院說了重話，然而如果司法部門、立法部門、國安部門不配合也沒用。我建議蔡總統召集各個部門相關要員好好研究怎麼做，把言論自由與中國代理人定下比較明確的界線，定下完成的時限死線。看中國黨敢為匪張目？明年的預算當然重要，然而如果預算通過了，明年台灣也淪陷了，就變成是共產黨及其在台灣的代理人在執行這個預算，那是鬧劇還是悲劇？

選舉重要，國安更重要。我絕對反對因為選舉而不分敵我去勾結中國黨；但是也不能用慢條斯理的談判方式來解決國安問題。從香港、中美貿易戰與習近平危機四伏可能狗急跳牆來看，台灣的國安問題應該使用適當的霹靂手段，填補臨時戡亂條款被廢除後的國安空缺。解決了這個問題，讓民眾安心，選票才會來。如果國安問題也需要去宮廟求神拜佛，那我們只能等死嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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