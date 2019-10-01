社論》台美關係形勢大好

中國欺壓台灣無所不用其極，國際上讓很多人看不下去；美國參議院外交委員會九月二十五日通過「台北法案」，授權行政當局以制裁等手段，反制中國霸凌、威脅台灣，是最新的例子。另外，美國兩位深具影響力的專欄作家最近分別訪問台灣，他們提出的觀察與建議，剴切有力，值得國人參考。

其中，威爾（George Will）九月二十五日在《華盛頓郵報》強調，面對中國內外壓力，只要美國支持民主台灣，「時間在台灣的一邊」。紀思道（Nicholas Kristof）認為，台灣可能成為中美爆發戰爭的導火線，他九月初在《紐約時報》專欄主張，美國應向習近平明確表示，如果中國破壞台灣的自由，將付出極高的代價。

兩位評論家在美國新聞界極為知名，都得過新聞界最高榮譽的普立茲獎。保守派的威爾主要為《華盛頓郵報》、《新聞週刊》撰稿，一九七七年獲頒普立茲獎評論獎項，全美曾有四百五十家報刊同時登載他的專欄，也在MSNBC和NBC等電視網評論時事，得獎與著作甚多。紀思道兩度得到普立茲獎，其中一九八九年報導六四天安門廣場事件，時任《紐約時報》北京特派員，與華裔妻子伍潔芳（Sheryl WuDunn）的現場新聞與分析，最為舉世所稱道；不但夫妻同獲普立茲獎國際報導獎項，伍潔芳且是第一位贏得普立茲獎的亞裔人士。

威爾與紀思道都為民主台灣遭到專橫中國的欺壓打抱不平，也提出美國支持台灣的若干做法。威爾主張，美國應讓中國瞭解自己的決心，對北京的欺壓採取對應行動，鼓勵美台高層互訪，增進關係；「只要美國海軍站在台灣這一邊，時間也在台灣這一邊」。紀思道探討中國襲擾並迫使台灣屈服的可能方式，指出美國應警告北京，「如果台北停電，上海也可能停電；如果開往台灣的船隻受到騷擾，它們可能會換上美國船隻的旗幟」。

不僅美國政界及新聞界有識之士仗義執言，在美國的台灣人也積極促進美國提升與台灣關係，一如他們在威權時代力促美國助台灣邁向民主自由。台灣人公共事務會（FAPA）會長郭正光九月二十七日在《英文台北時報》撰文，引述《紐約時報》八月十一日填字遊戲的提示：「不是聯合國成員中，人口最多的是哪個國家？」答案是：台灣。郭正光指出，從歐巴馬任內的「六項保證」決議案到川普任內的「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法案」，不分民主、共和兩黨當政，台灣都是美國必不可少的友邦；美台兩國沒有正式邦交，令許多美國人民訝異。美國應把「美國在台協會」駐在台北的處長，經由大使任命程序任用，以凸顯雙邊的官方關係。

同樣地，前行政院長游錫堃九月中旬在美國倡議，共同努力，促進台灣與美國建交。游錫堃二○一六年曾率祝賀團代表台灣參加川普總統就職典禮。他強調，面對中國威脅，若有美國支持，對我國自我防衛有很大幫助；川普勇於突破現狀，內閣親台灣的人士位居高位，加上國會友好，現在是推動台美建交的良好時機。

許多人都同意，台灣從戰後至今的生存與發展，美國是不可或缺的盟邦；在對抗中國併吞之路，更亟需美國的支持。許多人也同意，台美關係近年是斷交以來最佳。台美建交，現實上有待克服的障礙不少，或應由台美民間推動，一點一滴累積，積極長期努力。實務上，增進兩國官方關係可為之事甚多。我駐美外交機構改名「台灣美國事務委員會」，兩國國安會秘書長五月在美國見面，美國國務院副助卿巴斯比、孫曉雅先後來訪都屬之。台美形勢大好，卻大都來自美國主動，主政者所需要的是冷靜觀察，有所作為，不受國內親中統派「美國不可靠」、「不選邊」的論調所左右，陷入「疑美」迷障，坐失時勢良機。

經貿方面最具體。台美簽訂自由貿易協定（FTA）是目標，上週的「美日貿易協定」可供借鏡。這是雙贏的結果，日本調降美牛及美豬關稅，還加購玉米，換取銷美汽車及零組件關稅不增。台美如訂FTA，不但突破經貿孤立或邊緣化，產品銷美也享低關稅，有利促進在台灣投資。關鍵在主政者的決心與能力，如果連美豬進口爭議都無力排除，不要說FTA，層次較低的貿易投資架構協定（TIFA）談判恐怕也會碰壁。機會是給予勇於嘗試、果決行動的人，台美關係的現狀，正考驗我們的主政者。

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