自由廣場》 報告總統談「調高士官待遇」

◎ 蕭景方

一、總統蔡英文女士，是我國第一位參與「三軍士官新生聯合開學典禮」的三軍統帥，除了表達對士官的肯定與嘉許，並立下五個目標要國防部及退輔會努力達成，分別是「提升士官的素質」、「調高士官待遇」、「善用士官的接地氣，拉近國軍跟地方的距離」、「照顧退役士官」、「持續辦理『三軍士官新生聯合開學典禮』」等，其中有關調高士官待遇的部分，國軍近期雖然已有調高「士官督導長」的加給，但士官督導長畢竟還是士官中的極少數，此舉對於整體士官待遇改善實在有限，最務實的還是提升全體士官的職等以及薪資，才能夠有效達成總統期望的目標。

二、經查「陸海空軍軍士官等官階與公務人員對照表」，其附註二載明「上士之上另設士官長，分為三等，其官等屬於士官，俸級最高得依年資遞加至相當中校。但其與公務人員職等對照時，一等士官長相當於五職等，二等士官長相當於四職等，三等士官長相當於三職等」，前揭附註顯有矛盾，若士官長之俸級得遞加至相當中校(八、九職等)，惟其對照的職等最高僅至五職等(相當中尉)，如此的設計考量不禁讓人認為，國防部早已將士官職等卡在相當「委任」的天花板，如此不當的職等對照設計，才是造成士官「實質」地位及待遇無法提升的主因。

三、公務人員的本俸有年功俸制度，對於無法晉升職等者，仍可享有一定之年功俸，且其年功俸遞加凡係俸額相當於薦任或簡任者，一律以薦任或簡任之俸額遞增，反觀國軍將士官的職等視為委任，雖士官長俸級有20級，然卻未有如公務人員年功俸之設計，造成士官於晉升士官長後，除了每年固定以委任之10俸點晉支外，已無其他提升待遇的期待，這也是讓眾多士官認為待遇比不上軍官的主因，也難達成總統期待「對於服役時間相同的軍士官，要拉近在待遇、福利、尊榮上的差距。」。

四、國軍現行士官對照公務員職等確有不宜之處，建議修訂如後：

1、三等士官長1級俸點為300與少尉1級及公務員委任4職等1級均相同，應比照委任4職等；二等士官長1級俸點為330與中尉1級及公務員委任5職等1級均相同，應比照委任5職等；一等士官長1級俸點為380與上尉1級俸點380相同，與公務員薦任6職等1級俸點385相當，應比照薦任6職等。

2、另針對士官之俸點，則應參照公務人員年功俸之制度設計，若已高於上尉1級俸點380者，應比照上尉至中校階層，各階俸級差15個俸點。若已高於上校1級俸點550者，應比照上校至中將階層，各階俸級差20個俸點。（此部分應配合軍官俸點一併檢討實施）

五、若能透過修法「實質」提升士官階層的職等，則三等士官長以上的全體士官「本俸」、「專業加給」及「主管加給」亦將隨之提升，如此不僅對於士官「實質」待遇及地位能立即改善，與同樣服役年資的軍官待遇差距將縮小，不僅能有效鼓舞全體士官兵之士氣，亦可達成總統「提升士官待遇」之目標，士官更有長期服役的誘因，對於國軍整體發展可謂一帖良藥。

（作者為現役空軍一等士官長，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法