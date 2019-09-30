自由廣場》《返校》經典台詞的政治隱喻

◎ 高志仁

《返校》上映一週賣座迅速破億，第二週以差不多的速度累積票房，坐二望三億可以期待，形成全台觀影熱潮，片中被憲兵抓走的老師大喊「國家殺人」，教官對告密者說「國家會感謝妳」，也成為經典台詞。

但為何講的不是當年執政掌權的「中國國民黨」殺人、「中國國民黨」會感謝妳？加上本片並非根據真實發生的單一事件，於是有些觀眾認為，此片歷史指涉不夠直接，統治加害者身分不夠鮮明。

可能的確是如此，尤其觀眾對白色恐怖歷史了解與否，將形成不同的觀影經驗，熟悉者對片裡的恐怖感同身受，不熟悉者則靠驚悚片類型元素產生感官震懾，體驗恐怖氛圍。

片中唯一直指「黨」的是因出借讀書會場所受到牽連的外省籍校工，埋怨不分青紅皂白冤枉一位忠貞愛黨者，並動手報復牽連他的男女主角，不過目的未成就先被同樣在追殺男女主角的鬼差除掉了。

由於校工是老黨員，直指黨本身是合情合理，學校師生個人和黨沒那麼深的淵源，指稱對象變成黨所附隨、建構學校監控體系的「國家」，邏輯上也很自然，愛黨叛黨者被一體追殺，也顯示國家的「超然」。

本片代表國家的主要符號國徽，和中國國民黨黨徽，是無法分辨的連體雙生，國旗上、教官帽上、鬼差頭上、讀書會學生鬼魂耍的布袋戲玩偶上無所不在的黨徽標誌，代表整個黨國結合連動體制更高層次的壓迫。

所以，對國家也就是「中華民國」的暴虐專制體質之認識和警覺，可能是《返校》全片最大的政治隱喻，這也是時下轉型正義工作揭露究責當年統治者之餘，一個較為隱晦的面向，卻是台灣未來走向的關鍵所在，這在宣稱要為中華民國粉身碎骨的總統候選人，和中華人民共和國政權之間千絲萬縷的牽連，也已經彰顯出來，對此，台灣人不要忘記，也不要害怕想起來！

（作者為「一中不合作」部落格版主，http://kotsijin.blogspot.tw/）

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