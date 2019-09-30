自由廣場》去年此時，我還是準韓粉···

◎ 王瑞興

九月八日前總統馬英九在新北市為韓國瑜造勢站台，因韓遲到突來，馬致詞時，遭台下群眾鼓譟打斷下台；日前趙少康善意勸韓要「望似人君」，引來韓粉圍剿。一連串藍營的善意，韓陣營都要反擊，這也是韓的支持度雪崩式下降主因。因為一群如同義和團的拳民，正由韓大師兄帶領流竄，只知破壞與愚民，傳統挺藍的軍公教，不得不轉而棄韓。

義和團「大師兄」是拳民對頭領的稱呼，自稱神功附體、刀槍不入，以扶清滅洋為口號，打殺搶掠外國人，助長慈禧太后與守舊派對外國人的仇恨，最終引來八國聯軍入侵。韓有品德的問題，言語粗鄙低俗，卻又冠冕堂皇大話連篇，像極了大師兄；韓粉的非理性舉止，輿論也以義和團拳民形容，對於軍公教而言，一顆爛西瓜擺在那兒就要投他，自己都會看輕自己。

坦白說，去年此時筆者還是準韓粉，追著韓的新聞，政論節目及三山造勢都沒錯過，開票當天緊盯高雄選情，為翻轉高雄而雀躍。曾幾何時，這股心思退了，原來不過是一場騙局，靠著一張嘴，只能「唬爛」一時，慶幸自己並非高雄市民，不必忍受四年。不，高雄市民明年初應會罷免他。

非僅筆者如此，當郭台銘決定不選，許多挺藍軍公教深感惋惜，依據筆者私下詢問軍公教友人，轉而挺韓者極少，正如最近民調結果，藍營挺韓只有六成多，非關團結與否，而是韓個人的形象所致。

選舉日近，韓選情日急，韓大師兄起乩頻率愈高，軍公教看在眼裡「心寒」，怎麼藍營的候選人是這種人，含淚都投不下！

（作者為退休公務員，南投市民）

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