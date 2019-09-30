自由廣場》韓粉已涉「組織犯罪條例」

◎ 陳安

「韓粉出征，寸草不生」已在台灣社會肆虐了將近一年，受害者僅個別向法院提出告訴，然而訴訟曠日廢時，效果不彰，整個社會除了軟弱的呼籲「愛與包容」之外，似乎無計可施！

韓粉最新的劣跡惡行更啟人疑竇：一是闖入高雄市議會鬧場，公然辱罵女性議員「臭三八」，明顯觸犯公然侮辱罪，維持治安的駐警豈能以「告訴乃論」為由而袖手旁觀？第二天，時代力量黃捷與韓國瑜共同出席鳳山活動時，韓粉再度如影隨形，公然施以語言暴力，作勢動用暴力，使女性民代面臨精神與身體的雙重威脅，警方同樣消極不作為。因此，我們便有理由懷疑，這可能是韓市長默許他所領導指揮的警察集體怠職。

自從韓粉聚嘯成群以來，已逐漸演化成有組織、有目的、有分工的暴力團體。他們打著捍衛韓國瑜的旗號，輪值扮演隨扈，輕則鼓譟壓制不同意見（轟王金平與馬英九下台），重則對異議者施以語言肢體暴力，從黃光芹、女大生到小商家，受害者已不計其數，卻只能憑著一己之力，尋求自力救濟。審視韓粉諸多惡行，完全符合「組織犯罪條例」的構成要件，第一線執法警察怠忽職守，檢調豈可視而不見？容我不厭其煩提醒執法者下列條文：

「組織犯罪條例」第二條：本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。

韓粉不僅有組織成員分工，有通訊群組合意指揮串謀，有具體攻擊對象，其私人護衛隊不乏獲得職位或利益酬庸（如杏仁哥等），完全符合組織犯罪構成要件。

那麼韓粉該當何罪呢？同法第三條：發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金。具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。

中國為了達到分化亂台目的，可以不計代價、不擇手段，華盛頓郵報揭密指證去年紅色勢力介入高雄市長選舉，如今又到處滋擾總統大選，不禁令人懷疑，恐怖的第五縱隊早已啟動地下戰爭！

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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