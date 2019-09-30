自由廣場》國民黨四立場 繼續騙

◎ 陳啟濃

台灣學生響應反送中發動九二九遊行這一天，國民黨發表了對反送中的四點立場，看似四平八穩，但因為少了對中共的聲討，甚至沒有提及何韻詩遭人潑漆，使得通篇聲明像是市井小民鄉愿般的言論。

國民黨指出「香港是一個有法治基礎的社會」，希望香港各界以理性溝通代替暴力相向。這是刻意將香港人爭民主的運動，誤導為警民互相暴力相向，各自有錯。擺明要抹煞香港人爭民主的付出與決心。

國民黨也指出，民進黨不該操弄香港反送中議題，藉機打「恐中」、「反中」牌，升高兩岸緊張情緒。這樣的指控，實在是顛倒是非，走老套！國民黨如果真正關心香港的民主，就該站出來和年輕人一起，共同協助香港人，跟中共爭取香港的民主。

國民黨一向對香港的民主運動不太敢有意見，不敢得罪中共，這次會刻意發表洋洋灑灑的所謂四項立場，其用意當然也是因為韓國瑜民調快速下滑，落後小英的幅度越來越大，因此意圖藉著對香港民主運動的關心，來攫取政治利益，卻還是把支持「九二共識 」的意識形態表露無遺，還要刻意強調「一中各表」來瞞騙台灣人。

當中共在任何公開的外交官方談話中，都一再強調「台灣問題是中國的內政問題」、「台灣是中國不可分割的一部份」，所謂的「一中各表」，早就蕩然無存，不被中共承認，國民黨何必又搬出來欺騙自己、欺騙國人？

而台灣民主運動每次的挫敗，就是因為國內有政黨和中國共產黨互相呼應，打擊台灣人維護和平、守護民主的心意。蔡英文說台灣的威脅來自境外，其實內部的分化才是更大的危機。

（作者為南投水里國中校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法