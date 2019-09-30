自由廣場》何韻詩一句話 反思中國人民族性

◎ 于則章

台灣在九月二十九日有數萬人走上街頭舉行「九二九台港大遊行︱撐港反極權」，聲援香港「反送中」運動，香港藝人何韻詩也飛來台灣共襄盛舉，卻遭「中華統一促進黨」自忠黨部主委胡志偉，以及該黨成員梁太富偽裝成挺「反送中」人士，從後方潑灑紅漆，使得何韻詩有感而發的表示：「這個（事件）很明顯可以看到，親中人士非常低質的一個質素（素質）。我們在香港，其實每一天都在面對這樣的威脅。」

事實上，香港發生「反送中」運動這三個多月以來，除了昨天何韻詩受暴力欺凌之外，包括加拿大多倫多、英國倫敦、美國洛杉磯、法國巴黎、澳洲墨爾本、昆士蘭大學、澳洲國立大學、蒙納士大學、雪梨大學等全球各地，都發生過好幾起聲援香港「反送中」運動遭中國留學生、僑民鬧場，甚至暴力攻擊的事件。如果再加上不久前發生在台灣東吳大學、義守大學、文化大學以及世新大學等中國學生攻擊香港學生、破壞校園內「連儂牆」等事件，中國人這一波波在全世界各地攻擊所有力挺香港「反送中」運動者的暴力事件，其情況幾乎和一九六○年至一九七九年間，對東南亞與拉丁美洲「輸出革命」的情況毫無兩樣！

而這也再一次的讓人清楚看到：即令中國「改革開放」四十年，經濟上逐漸擺脫貧窮，與外國交流日漸頻繁，但除了少數開明人士之外，中國人根深柢固的反民主、反自由、反人權思維與行動，事實上可以說是一種民族性，更因為中國的國力變得比以前更為強大，讓中國人對民主、自由以及人權這些源自西方的文明更加排斥與抗拒！無怪乎包括中國國民黨、親民黨以及無黨團結聯盟這些系出同源的親中統派政黨，都會對於這一次「九二九台港大遊行︱撐港反極權」聲援香港「反送中」運動冷然以對。

就此來看，無論是台灣人或香港人，如果要護民主、爭自由、顧人權，就一定要徹底揚棄過去對中國不切實際的幻想，更要拋棄「反共不反中」這種似是而非的迷思。因為事實證明：中國人不論是貧是富、更不論是身在何處，只要是認同中國為祖國的，就不可能改變得了反民主、反自由、反人權的民族性！

（作者為公務員，台北市民）

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