自由共和國》鄭秀玲／呼籲 蘇院長切莫把德政變成大災難

台北市教育局舉辦新課綱「學習歷程檔案」說明會，吸引大批家長到場參加。（資料照）

鄭秀玲／立法委員

台灣缺乏天然資源，唯有透過公平的教育制度培育人才，才能讓下一代藉由創新創意，自立自強，甚至立足天下。自一○六年度以來政府已經投入四百五十億元經費（包括新年度的一百多億元），和高中老師們一同努力推動十二年國民基本教育課綱（即一○八課綱），十分值得肯定。

推動一○八課綱是德政

學生可自主多元選課

在此新課綱下，今年的高一新生可以自主選課，部定和校訂必修的學分數下降，增加「加深加廣選修」和「校訂多元選修」。預期未來各高中將有多樣化的選修課程，類似已實施數十年的大學通識選修課程。因此政府花費鉅資、準備多時，努力推動新課綱讓高中生得以多元探索和適性揚才，高中生修課大學化，實在是德政啊！

然而，大學招聯會竟然於日前（八月三十一日）公告了《大學參採學習歷程項目內容草案》，並預期在十一月正式通過。意即高中生需將其每學期修課紀錄和學習成果詳細列載於其學習歷程內，並在缺乏標準化與審核機制下，要求高中端校方自行將校訂必修和多元選修課程對應至招聯會頒布的十八個學群。而招聯會在沒有和個別科系充分溝通解說下，同時也要求大學端各系自行勾選對應學群，做為申請入學者的資格和備審資料參考。招聯會此項錯誤的學習歷程和考招連動新制，恐將使德政變成災難，詳述如下：

招聯會錯誤介入

德政恐變成災難

招聯會主委清大校長賀陳弘及其他委員們理應非常了解全台各大學過去二十五年來推動通識選修教學的經驗，大學生們選修課程時，幾乎多以自己的興趣為主，不會戰戰兢兢地擔心少修哪一門選修課，就因而影響他們的升學和就業！因此唯有將高中生的學習歷程和考招脫鉤，才能真正讓他們多元選課、自由探索找出興趣所在。大學招聯會賀陳弘主委及其他委員為何反而要求志向尚未確定的懵懂高中生，其選課要和大學的申請入學互為連動呢？為何會有如此強人所難的錯誤決策呢？著實令人百思不解！

更何況經過我們團隊深入分析教育部課程計畫平台資料，發現不同高中間在課程品質和課程學群類別分布上有非常顯著的城鄉落差。預期在此學習歷程與考招連動新制度下，將導致「明星高中更明星，偏鄉高中更偏鄉」，對偏鄉弱勢原住民等小孩的未來發展極為不利！例如都會區明星高中有人脈和資源可邀請各行各業精英和大學教授到校開設許多門完善豐富選修課程，分屬於所有的十八類學群。而偏鄉高中則因資源少，只有較少選修課程，有些學群甚且沒有任何選修課程。由此可知，偏鄉高一生在起跑點上就輸了明星高中一大截。冀望透過教育，來做階級反轉的夢想（例如礦工之子當醫生）將離他們更為遙遠！

由於對目前這個學習歷程考招連動新制度的反彈與不信任，有能力的中產階級已經用行動反制，紛紛送小孩去念私立學校，長期以來頗受好評的公立中學教育系統恐將頹敗。很多私校早就打出「六年一貫特色課程學習歷程檔案」，從國中就規劃特色課程選修課、培訓參加全國性甚至國際性競賽等等。最近民間更盛傳，台北某私立高中今年考上醫學系的學生數較往年表現優異，主要是因為該私校事先邀請口試考官幫忙補習面試題目與情境。由此可知，這個新制恐讓十二年國教走向資本化和表面功夫化。教育部聲稱「準備好了」，明星高中說「我們準備好了」，私立學校也說「我們準備好了」，很多還沒準備好的學校（沒師資、沒教室、沒設備和沒資源）卻不敢說話，而家長們則煩惱著「錢，還沒準備好」……。那些沒有能力的弱勢家庭，則是面對更加狂風暴雨的人生路！

因為招聯會的錯誤做法，要求學生的學習歷程和考招連動，導致名為自由選修，實則在高一就給予桎梏，無法自由探索！名為適性揚才，實則阻斷了弱勢偏鄉小孩的未來！名為德政，實則讓學生和家長們惶惶終日，奔向補習班和私立中學！

因此，懇請蔡總統和蘇院長明察學習歷程與考招「脫鉤」的重要性，為了人才培育及學生的公平受教權，期盼您們展現魄力，盡速諭令高教司和招聯會撤回即將於十一月通過的「大學參採學習歷程項目內容草案」。請招聯會繼續沿用已實施多年的申請入學第二階段備審資料審查和口試，即綽綽有餘。此外，也請您們追究高教司長監理不周的責任，並盡速建立一套監督招聯會運作的完整機制。既然政府花費納稅人四百五十億元努力推動的一○八課綱，國人期盼它是有感的德政，意即達成十二年國民基本教育的目標，培養出適應現代生活，面對未來挑戰的下一代。千萬不要因小失大，變成另一場教改大災難！

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