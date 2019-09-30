自由共和國》胡川安／透過歷史理解世界的現狀

胡川安／中央大學助理教授

我們的世界

經常被國內政治突發的新聞所影響，我們很少關心世界正在經歷一場「關鍵年代」。從歷史學者的角度出發，一幕幕紛亂的國際局勢有著「即視感」，有種似曾相識的感覺。

美蘇冷戰結束後，美國獨強了二十年以上的時間，在國際上所向無敵。但改革開放後的中國，雖然仍維持極權的體制，卻展現出驚人的經濟實力，危害美國獨強的地位。兩個國家的關係牽動著世界局勢的發展，由於美國總統川普出人意表的政治運作方式，讓全世界都摸不透，但強化美國的利益，以維護美國的霸權為第一優先，對於未來的世界會有什麼改變呢？是否會走向一個以科技為主的冷戰？還是更極端化的未來？

如果我們將眼光放到大西洋彼岸的歐洲，同樣也會發現不穩定的局勢。二○一六年公民投票決定脫離歐盟的英國，然而國內反對脫歐的聲音相當強勢，讓上一任的首相德蕾莎．梅伊黯然下台。新上任的首相強森雖然揚言要無條件脫歐，但面臨了很多困境，在脫歐與不脫歐間繼續拉扯，消耗國家的實力。德國的梅克爾同樣地岌岌可危，面臨了組閣的難題，關於中東難民的議題始終困擾著德國的政局。二○一七年法國大選籠罩在極右派勢力抬頭的陰影中，最後獲得民眾青睞的馬克宏讓一切悲觀的局勢似乎獲得轉機。然而，上台不到兩年，就面對來自國內新型態的「黃背心運動」的抗爭，重創馬克宏的支持度。

俄羅斯在蘇聯瓦解後，相較於冷戰時期的叱吒風雲，從上個世紀末到本世紀初，憤慨在國際上無法與美國平起平坐，傳統的意識形態和擴張主義逐漸無可遏抑。二○○八年入侵喬治亞，接著吞併克里米亞，並且在歐洲議題上和德國爭奪對於歐洲的控制權，插手中東的政治，普丁大權獨攬，頗有以往帝俄時期的氣勢與權威。

除此之外，我們同時看到東亞國家間的衝突升高，伊斯蘭世界也不平靜。局勢動盪紛擾，不禁讓人擔心世界是否有走向互相毀滅的可能？

關鍵年代

近來對於國際局勢感到憂心，我召集了一批青年學者，嘗試著以歷史的縱深，長遠的角度思考我們的世界，完成了《關鍵年代：意識形態、排外、極端局勢如何摧毀民主和走向戰爭》。一開始以「川普崛起敲醒了全球化的警鐘嗎？」為起點，先從川普贏得美國大選的原因開始分析。

由美國總統川普所帶起來的恐懼，我們繼續回溯歷史，將視角放到歐洲大陸。回顧過去德國強人希特勒崛起、法蘭西第三共和國放棄民主、義大利邁向極權的過程，歐洲的例子告訴我們在民主制度不健全和公民社會發展不足的時刻，再加上政治人物的操弄，很有可能會被激進的民族主義所占據，接著只需要一次經濟危機和一些時間，就能達到如此劇烈的轉變和引發戰爭。

「關鍵年代」是一連串的時間，由一連串錯誤的決定所造成。一百年前，奧匈帝國王儲斐迪南大公（Franz Ferdinand）夫婦遭槍擊，一條導火線引發了世界大戰，擴及歐洲、亞洲和中東。從一九一四年到一九一八年，原來支持世界的根基遭到拔除，舊有的體制崩潰，像是奧匈帝國、俄國沙皇和蘇丹等王朝。雖然第二次世界大戰的傷亡和慘烈程度遠大於第一次世界大戰，但很多學者認為它只是第一次世界大戰問題的延續，根源必須回到一次大戰尋找。

「第一次世界大戰是一場不必要的悲劇」，著名的歷史學家基根（John Keegan）的名言，認為第一次世界大戰是由於人性中的自私、貪婪和懦弱所產生的劇烈反應。在克里斯多福．克拉克（Christopher Clark）的著名作品《夢遊者（The Sleepwalker）》中認為「一戰的爆發是一場悲劇，而不是一樁罪行。」當時的皇帝、外交官和將軍像是一群夢遊者，在莽撞無知和軟弱無能的狀況下，將歐洲帶入一場無法收拾的戰爭。

透過歷史無法了解未來，但能審視過去。我們可以透過歷史了解以往人類的瘋狂，以及進行相關的反省。《關鍵年代》並非單純的以古鑑今，如此太簡化歷史的複雜性與人類的自主性，但希望透過歷史加以理解我們現在的處境，因此特別以多元的方式呈現相關議題的複雜性。

我們目前正在經歷另外一次的「關鍵年代」，上個世紀因為各式各樣的因素，我們走向了極端，選擇了毀滅性的戰爭。經歷了一個世紀，現在的我們能否做出更明智的決定呢？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法