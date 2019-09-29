自由廣場》性別人權與撐港抗中

◎ 廖宣佳

「如何以性別觀點，結合反紅色帝國滲透的行動？」這是筆者念茲在茲的問題。

性別的權力關係，通常不是獨立運作的，會與其他壓迫系統產生交織性（intersectionality）。香港抗爭現正如火如荼，台灣國內的性別團體，不論是婦女團體或是同志團體，為何要聲援香港反送中運動？

原因在於，香港受到赤色帝國的干預，民主與法治基礎岌岌可危。同樣身為帝國周邊的小國，中國勢力也透過代理人機制與在地協力者，企圖干涉台灣的內政與選舉，滲透台灣社會的各個領域。女性主義應是反對國家對個人不合理的支配與壓迫，我們要捍衛受威脅的人民權利。

據此，為了響應九月二十九日的「撐港反極權」台港大遊行，筆者做為台大女研的公共事務負責人，聯合國內的性別社團共同組成「全國大專院校性別社團聯盟」，發起九二九台港大遊行的聲援。聯盟以女性主義做為思想的後盾，關心性別人權的爭取與維護。在香港反送中運動的過程，我們批判港警對女性的性暴力，批判香港特首，必須為在運動中受到港警濫權濫捕的抗爭者平反。

此外，聯盟也呼籲台灣性別團體一同上街頭。去年十一月二十四日的公投結果顯示，台灣人對多元性別社群並不了解，因為不了解所以未獲普遍支持。公投的結果讓同志群體受了傷，顯現性別人權的爭取過程十分艱辛。因應香港的反送中運動，聯盟要向台灣社會宣示：同志群體也身處赤色帝國的壓迫，同樣會起身捍衛民主自由。性別團體不會在任何重大倡議中缺席，因為我們也是台灣的公民。

目前參與聲明的團體，橫跨台灣全國各縣市，包含NTUGayChat 、 台大浪達、台大BDSM社、政大陸仁賈社、台大學生會性工坊、淡江同進社、海洋酷兒性別多元資訊處、輔大性／別研究社、中山大學性別友善社、東華Rainbow Kids同伴社、師大性壇Gamily、世新飛魚社Flying Fish、世新彩虹行動小組、東海同伴社等等，參與聯盟的團體會陸續增加。

（作者為台大女研公共事務部負責人）

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