自由廣場》蔡總統博士論文讀後感

◎ 江雅綺

堪稱是台灣史上最熱門的博士論文公開上網，筆者趕快下載一睹為快。遮住論文作者的大名，筆者的讀後感想是：就一篇法學論文而言，它有幾項特色：

首先，除了法律規範的分析，它也用了大量的產業分析與經濟學概念，來解釋國際經濟活動的成因與各國產業結構的變遷。通常不管法律或經濟，都是相當嚴肅而難免令人感到枯燥的學問，但作者擅長敘事，文字也很流暢，往往讓讀者看來像在講一個又一個國際貿易的故事。

例如在已開發國家的貿易爭端章節中，作者舉美國、歐洲、及日本鋼鐵業之間的衝突為例：解釋美國鋼鐵業的定價策略和日本、歐洲的鋼鐵業不同，導致在市場上，美國鋼鐵業不敵日本和歐洲的產品。但是美國業者多次嘗試援引國貿法條款，希望限制外國鋼鐵的進口，卻被美政府打槍。業者只好轉和日本談判。當日本同意降低鋼鐵出口後，卻又引來歐洲的不滿，要求日本對歐洲也要一視同仁。而當日本也同意歐洲比照辦理時，又引來消費者團體抗議。市場上的爭端永遠吵不完，而各國政府的貿易策略也要不斷因應挑戰。如此高潮迭起，讀來頗為引人入勝。

其次，在論文中，常可見作者關注「當代」的先進議題，如環保、勞工、科技、能源等，對當時的國貿理論做出反省與批判。但於理想的法秩序之外，也可見作者理解現實社會與政治運作的困難，最後必須提出折衷的改革方案。例如作者提到在追求自由貿易的過程中，最常遇到國內市場的壟斷者—既得利益者—的阻撓，此時若能提出讓他們覺得損失較小的方案，改革比較容易推動。其次，作者也提到，就算自由貿易最終能帶給整體社會較好的經濟果實，但在這過程中，有許多對現實不滿的人，也會提出反對意見。作者對這些自由貿易過程中的「輸家」，帶著同理心，認為必須要體會他們的主觀感受，而非只是一味強調理性分析與客觀數據。

閤上論文，筆者想，若不認識作者，可能會覺得這位年輕女博士當年處理的議題：不管是國際政經的情勢、產業轉型與經濟成長的挑戰、或是所得分配的社會公平…，怎麼如此恰巧都是台灣現在迫切需要解決的問題？當然，這位年輕的女性，當年一定也沒有想到，三十五年後她會變成台灣的總統！

（作者為台北科技大學智財所副教授、智慧科技法律政策研究中心主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法