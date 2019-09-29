自由廣場》教師節緬懷消失的校長

◎ 蔣茉春

台灣人慶祝教師節，難道只有祭孔、表揚優良教師和消費優惠？

「教育無他，愛與榜樣而已」，這是所有教育工作者再清楚不過的信念。但是如果為了守護學生，需要付出自己的生命，老師此時應該向前或是退後？

一九四七年二二八事件後，淡江中學有學生中槍身亡，當時的校長陳能通和訓導主任黃阿統將學生屍體運回學校安放，但是三月十一日，陳校長、黃主任和同校的盧園老師被軍人帶走，從此下落不明。

一九四九年夏天，一群來自山東各地的流亡學生，從廣州乘船到澎湖，期望繼續完成課業，但是軍方強制徵兵，刺傷前往理論的學生，又將維護學生受教權的師長羅織「匪諜」罪名，張敏之、鄒鑑兩位校長於同年十二月在馬場町被槍決。

師範體系出身的筆者，人生有超過二分之一的時間在教書。面對先行者受難的往事，教師節我只能緬懷紀念，沒有辦法慶祝。近三十年來看盡台灣社會和教育大環境的劇烈改變，如今可以在學校教台語和台灣史，我十分看重並且珍惜，也知道這是因為先前有許多人的犧牲付出所換來的。如果將眼前一切都看得太輕易視為平常，民主自由的成果並不是堅不可摧的存在。

聖經說：「慈愛和誠實彼此相遇，公義與和平彼此相親。」（詩85:10 ）陳能通和張敏之兩位基督徒教育工作者未竟的理想，就讓這一代台灣的老師們來努力吧！

（作者為國小教師，新北市民）

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