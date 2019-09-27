自由廣場》左獨 紅統

◎ 張經偉

獨派元老史明上週辭世，其精神遺產必是後繼有人。也因此，筆者欲反思一些史明思想，為求台灣獨立路之精益求精。

史明早年加入中國共產黨，之後失望並改為主張台獨，然而一些共產主義模式仍存留於其思想之中，也就是「左獨」。不過，左與獨終有矛盾之處。馬克思視現代化國家為資產階級壓迫宰制的工具、主張全球無產階級團結推翻國家、建立共產國際（因此，跟史明同輩的其他台共，大多以台獨追求紅統）。中華民國、台灣國等都是「國」，如何以一套反國家的理論立足？

具體事例而言，如今美國川普總統大力挺台抗中、台美關係甚佳。然而回首川普競選總統時，台灣從主流傳媒到名校菁英，全都與「白左」們齊聲反川，甚至疑懼經商背景的川普當選後，會把台灣賣給中國（事後解密郵件證實：真正有心賣台的是希拉蕊）。其實，美國、日本等大國的右派（川普、安倍等），本就比較可能走向抗中，因為不願中國崛起威脅本國的國際地位。台灣社會（包括許多自詡獨派的人士）一度如此誤解川普，與源自史明的左獨思潮，多少有關聯。獨與左若總是綑綁作堆，未來是否又會有化友為敵之危？

史明建構台灣民族主義的著作《台灣人四百年史》，以往受到的批判，多是認為四百年「太短暫」：忽略了更早的原民、先民。筆者則認為，這另有「太久遠」的問題：郭懷一不會自認是「台灣人」、莫那魯道不會自認是「台灣人」…，待到日本帝國、白色中國、紅色中國，都讓人絕望，純粹的台灣國族認同，方成我等嶄新的唯一指標。想像「台灣人」四百年前就存在、且一路被鞭打到今日，搭配前述的鬥爭性左派思維，使得「台獨」總是滿腔悲戾。當今社會大多數人都有台灣認同，但以台灣獨立為名的團體與活動，卻依然只有若干面目激進者穿梭其中，難以吸引首重獨善其身的大量經濟選民。史明式的台獨思維，確有調整空間。

總之，史明的精神遺產，雖是經典，也該是可反思之對象。方能讓獨立建國立論更穩、獲得更多海內外支持。

（作者為清大歷史所碩士、澳洲打工旅遊者）

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