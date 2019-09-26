新聞線上》中國「返校」體驗的史明版

記者莊榮宏

上週過世的「台獨先驅」史明，年輕時崇拜馬克思主義，從日本渡洋到中國，和共產黨為伍，從事抗日工作，接受游擊戰訓練，刺探日軍情報，並學習毛澤東思想。

史明成長於日治時期的台灣，再赴日本讀完早稻田大學，對中國很陌生。在上海時，他不小心踩到一個人的腳，史明趕緊道歉，以為沒事了，沒想到對方竟揪住他的領帶，上海話如連珠炮般罵個不停，史明不斷道歉也沒用，被糾纏一個小時仍脫不了身，後來史明掏出錢，對方停罵，拿錢走人，好像沒發生過事一般，留下錯愕的史明。

把這段經過告訴共黨同志，史明又挨一頓罵，罵他不該道歉，應該反罵對方把腳伸太長，絆到他，再罵對方快點滾開，這樣才對。

史明再次傻眼，於是深刻體會，儘管都穿西裝打領帶，彼此外表相同，但中國人和台灣人其實是完全不同的。

這事發生在一九四五年代，迄今已七十多年，中國人和台灣人的不同於今依然如鴻溝般存在，所謂同文同種根本不同心，台灣人以文明對待中國，中共卻用野蠻回敬台灣，依史明的上海共黨同志之言，對付凶惡的中國，完全不能以禮（理）相待，唯有強悍才是自保之道，否則只會被吃得死死的。今天，每逢中共霸凌台灣，蔡英文政府不過抗議兩句，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲不肯槍口一致對外就算了，還反過來罵自己人：「妳別跟人家大小聲」、「妳不要草螟仔弄雞公」，親共媚共的奴言奴語，令人瞠目結舌，不知他是有什麼苦衷。

一九四六年中共施行土地改革，全面鬥爭地主，綑綁吊打數日，再迫村民出席鬥爭大會，共黨民兵帶槍威嚇，高呼「將地主千刀萬剮」，再問有無人反對？想也知道沒人敢反對，這就定調「是村民們集體決定」；但人有惻隱之心，無人願砍第一刀，共黨就當場抽籤，抽中頭籤者只好閉著眼殺第一刀，其他村民依序每人殺一刀，就這樣，一位大家熟識多年的地主被活活凌遲至死，血腥至極。

當時年僅廿八歲的史明目擊這一切，對共產黨從此絕念，三年後輾轉逃回台灣，目睹蔣介石政權的軍事高壓統治，二二八事件軍隊血腥殺人，史明因而體會國民黨和共產黨根本沒兩樣，遂投入台獨運動，走上武裝革命路線，圖謀刺殺蔣氏父子。

當年中共清算地主的殘暴本質，今天並未改變，人民有錢何用？黨只消一句話隨時可沒收財產；不信？看看阿里巴巴集團創辦人馬雲、騰訊創辦人馬化騰、個人電腦鉅子聯想集團創辦人柳傳志，近期一一「被卸任」，一生奮鬥落得兩手空空，和地主有何兩樣？所謂「國進民退」只是清算地主的代名詞而已。

如此沒人性的政權，台灣內部仍然有人要和它「一中同表」，還贊同習近平的「一國兩制之台灣方案」，這些人究竟是頭殼浸水？還是良心被狗喫了？

「上海踩腳」、「凌死地主」，這兩段人吃人、人逼人、人害人的真實故事，宛如電影「返校」裡的情節；史明的中國「返校經驗」，在七十多年後的中國，依然歷歷在目呀！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法