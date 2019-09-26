自由廣場》台灣人在中國不值錢

◎ 何華國

台灣人在中國失蹤事件層出不窮。前有李明哲，據稱是深藍的蔡金樹，也被證實遭中國羈押。海基會日前公布從二○一六年五月以來，共受理一百四十九件國人在陸失聯陳情案件，其中有六十七件「音訊全無」，無法確認行蹤。

近三年來，台灣人竟有這麼多人在中國失蹤，真是聳人聽聞。在其他自由民主國家，若其國人有一、二人在國外不明原因失蹤，很可能會引起該國輿論的軒然大波。但台灣這幾年似乎把國人在中國失蹤視為習慣成自然，不當一回事，實在令人匪夷所思，毛骨悚然。

人身安全是基本人權。台灣是以人權立國的自由民主國度，面對專制極權為所欲為的中共，兩岸雖簽有司法互助協議，但這類協議顯然已成了殭屍協議，遇到台灣人在中國失聯，台灣政府可以作為的看來十分有限。

政府除應積極查明目前六十七件尚音訊全無個案的實情外，實應針對這將近一百五十個個案的屬性做深入瞭解，讓人民知道失蹤個案的身分，在什麼情況失蹤（如經商、旅遊、探親、工作等），可能失聯時間與地點等。這些失蹤個案的資訊，有些或涉及個資，不便明確揭露，但採類別性的統計分析應無妨。民眾若能掌握過去失蹤個案的基本資訊，相信更能提高前往中國的危機意識。

此外，我們深切盼望立法院立法委員，不分執政黨或在野黨，應一起關心目前這一百四十九個失聯國人。若民眾的人身安全都保障不了，國會議員在國會殿堂再如何大談福國利民的政策，似乎離人民很遠。

（作者為嘉義大學退休教授）

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