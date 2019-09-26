自由廣場》中生這個國安問題

◎ 黃世澤

筆者在十年前第一次在這兒發表文章，就是針對陸生來台問題，標題是《香港人看陸生來台》，當時筆者已經指出，陸生來台以及中國學歷問題，是台灣國家安全問題，馬英九的政策是賣台政策。十年後，台灣多間大學發生中國學生襲擊來自香港學生事件，現在證明了筆者的看法，陸生是一個都不可以留，不單要取消陸生來台政策，而且還得驅逐這些中國學生出境，列為不受歡迎人物。

中共派來香港的學生，不是黨性剛強的職業學生，便是那些紅二代，因此他們全是台灣國家安全威脅，他們來台就是執行中共指派的任務。現在台灣多間大學發生的襲擊支持民主香港學生事件，與香港那些由中共指揮的無差別恐怖襲擊一樣，那是中共的任務，根本是共諜，因此，現時為了香港學生，以至台灣一般民眾的安全，以及表達自由，應將中生趕出台灣，除非那些學生有很明確的社交媒體或行動紀錄，反映他們是支持台灣和香港的民主，否則根本不必留他們。

以台灣的國家安全而言，中國學生以及中國公司在台員工，一律趕走，只是剛好而已。就算香港學生，持英國國民（海外）護照，可以視作英國公民來處理，因為他們多在殖民地年代出生。持特區護照，香港出生，而父母於出生時是香港居民，還可以視作香港居民論。但俗稱雙非的香港出生人士，即父母於出生時不是香港居民那些，就必須當成中國人來審查，才能批出簽證，免成台灣國家安全漏洞。

當中國對台灣沒有善意，台灣亦不必對中國給予善意，這是台灣人對中國這個野蠻國家應有的態度。馬英九時期留下那些賣台政策，到了必須予以修正的時候。

（作者曾任香港中文大學學生會代表會主席、香港中文大學政治及行政學系客席講師）

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