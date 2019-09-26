自由廣場》美國承包台灣外交？

◎ 歐瑋群

川普二十三日在聯合國發表演說，我駐紐約辦事處長受邀出席。這是UN2758號決議通過後，台灣官方首次公開出席在聯合國官方活動。對於一週內接連被北京搶走兩個邦交國的台北政府來講，這無疑是外交支持上的一劑強心針。

相較以往，對於太平洋這個美國前院，各方討論的焦點除了兩岸間外交實力的此消彼長外，更多的是美中間的爭霸及戰略部署等議題，然而卻鮮少觸及到此區域不少國家特殊的戰略地位所帶來的特殊國際地位—以赤道為界，分別為美、澳勢力範圍，北方有美國的自治領及自由聯合協定國家，南方則有澳紐的自由聯繫邦。

若從美國戰略角度來看，無論是三大島鏈的預備防線，或是維繫亞太地區利益與安全基礎的繁榮之弧（第一島鏈），都有賴於美國本土—夏威夷—威克島—關島—密克羅尼西亞—東亞此一橫跨太平洋安全通道的暢通。也因此無論縱向的第一島鏈或者橫向安全通道，除了自身的領土，這兩條戰略線上不是簽署軍事協定的國家就是美國自由聯繫邦（FAS）；換句話說，美國隨時可以透過軍事駐軍或國防外交代理的方式來確保西太平洋的秩序，不過唯一的例外是台灣。雖然台灣關係法跟四大法案盡可能的想要彌補這種漏洞，但台灣尷尬的國際地位已成了美國西太平洋防線上的破口，美國並無法以前述方式來介入。而這類外交行動的捉襟見肘在副總統彭斯面對索羅門群島打臉時已顯而易見。

既然北京已經厭倦了美國模糊的一中政策所創造出的彈性空間，並竭盡所能地要終結中華民國台灣政府的外交地位來破壞西太平洋穩定和平，美國何不放手讓台灣—事實上國家（自治邦）與安全通道上美國自由聯繫邦連成一防禦線，而事實上簽署自由聯合協定並不須以主權國家為限（如庫克群島與紐西蘭）。

因此當台灣代表與美國隊伍巧妙地同框出現在聯合國畫面中，台灣以什麼身分出席國際組織就很值得玩味。

美國官方與其一再的宣示：「美國全力支持台灣加入不需以國家為會員資格的國際組織，也鼓勵台灣有意義參與以國家為會員資格的國際組織。」不如透過自由聯合協定，由美國直接來代理台灣的外交。唯有如此才可能阻止中國咄咄逼人的戰略攻勢。

（作者為民間企業法務專員）

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