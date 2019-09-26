自由廣場》（金恒煒專欄）台灣的民主怎麼了？！

延燒了三個月的「論文門」，會不會因為蔡英文翻箱倒櫃掏出「壓箱寶」的論文而偃旗息鼓？恐怕難難難。

小小論文問題，蔡英文的回應像擠牙膏，一次擠一點，終於釀成森林大火而不可收拾；民調顯示，有五成的民眾傾向不相信。連論文危機都處理成零零落落，蔡英文的執政能力難怪備受質疑。

更可議的是，蔡英文最後為自己辯護的論說，其中有一句最叫人拍案。蔡英文說：「三十五年前的教育部，不是民進黨的教育部，更不是蔡英文的教育部。」那是誰的教育部呢？當然是蔣經國的教育部、是李煥的教育部；蔡英文拉中國國民黨副主席郝龍斌替她背書的「嚴謹審查過程」說法，不過是黨國徒孫後台叫好，民進黨人能拿來說嘴？天才。

再說，三十五年前的一九八四，民進黨還沒有成立，「不是民進黨的」云云，理直氣壯卻「無知」得可怕，虧她還是民進黨內的唯一強人！重點是，三十五年前的蔡英文正是「威權時期選擇服從」的典範，難怪蔣經國任命的大法官要出手聲援。蔡英文在美國、在英國都沒名列馬英九、胡志強等特務學生「黑名單」，可見「服從」之一斑；拿郝龍斌的話當反證，不僅不能證成，恐適得其反。

從「民主」角度看蔡英文，就像陳菊批柯文哲的話：「在踏進台北市之前，跟台灣民主發展沒有任何關係。」這個斷語折射到蔡英文身上嘛也通。蔡英文在踏進民進黨政府之前，跟台灣民主發展何嘗有任何關係？陳菊當然為台灣民主坐過苦牢，問題是，為什麼能用「民主」貶抑柯文哲卻無視另一人？權力果真令人目盲嗎？

沒有為台灣民主打拚過也就罷了，至少不能對台灣或台灣民主「無知」；這一點柯文哲與蔡英文有得拚。柯文哲崇拜毛澤東，要以老毛為師；老毛讀《三國誌》起家，結合馬列與中國帝王術，遂打造自家成一代魔王；柯文哲竟尊為偶像！最近柯文哲抨擊時代力量等小黨犯的錯誤是「統獨軸上的競爭」，表示：「我們需要的是明治維新，不是義和團。」什麼跟什麼呀。

台灣的民主發展是從《自由中國》提倡言論自由、雷震們籌組反對黨起步，目的在打倒「一黨專政、一人獨裁」，到彭明敏、謝聰敏、魏廷朝〈台灣人民自救宣言〉，則為台灣擘劃「公投正名制憲入聯」的藍圖；從此一歷史軸線來看，台灣民主即是為台灣獨立催生。香港人追求的何嘗不在此？「反送中」是起步，若運動不「被夭折」，「獨立自主」勢必成為香港民主的動力與目標。其次，柯文哲強調明治維新而反對義和團。明治維新在文化思想上是「脫亞入歐」：脫離中國文化邁向西方文明，政治上是尊王攘夷，導致軍國主義。如果柯文哲服膺明治維新，那就與他倡言的「兩岸一家親」完全背反扞格。「兩岸一家親」是習大大文攻武嚇台灣的用語，也是赤媒蔡旺旺收買柯文哲的第一說，目的在使台灣中國化，柯文哲胡扯亂扯：「兩岸一家親不涉及政治」！我的媽，真敢說。至於把明治維新與義和團做「非此即彼」的對立，不知邏輯何在？民主化、多元化的台灣如何會成就「義和團」？ 在「習主席萬歲！」三呼下，義和團才有存在的溫床。

台灣民主的空氣看來稀薄；蔡英文、柯文哲固無論了，連赤包、草包都有粉絲！台灣還要加油。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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