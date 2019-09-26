自由廣場》治安不是政治議題

◎ 池文光

網路直播主連千毅引發連串街頭亂鬥，地方治安惡化，情勢演變從空戰到巷戰，內政部長徐國勇等人南下關心案情，市長韓國瑜不滿砲轟中央插手高雄治安。

這齣治安不安大戲，在眾警察眼裡，驚奇戲碼不斷，接連好幾天上演。連千毅在道上不是什麼份量大咖，就是善於營造聲勢，合法掩護非法，鑽營網路利益而已，對照警方其後霹靂查緝手段，強勢佐以第三方警政等行政措施，斷絕經濟來源，概屬亡羊補牢，時機是晚。

黑社會要生存，早年從開酒店搞賭場，到今日網路詐騙及直銷等手法，大皆行事低調，不會到處嚷嚷叫囂，從來不見有幫派人物，公開場合敲鑼打鼓吹噓宣傳，誇張行徑，違觸黑幫地下秩序底線，埋下與人結怨惡因，形成今日結果。

典型的幫派械鬥故事，爭地盤搶利益賭意氣，雙方黑衣人叫陣攻擊，透過媒體鏡頭精彩呈現，相互槍戰砸車撞門，盤據街頭鬧事，警察在場未立馬採取強勢作為，執法公權力真實睡著了，任由黑幫胡作非為，目無法紀，高雄市警方自失立場與形象，是有可議。

警察制度確立，因應犯罪無國界設計，採一條鞭掌控，刑事局長坐鎮高雄指揮，結合全台警察專業資源與情資等，針對黑幫犯罪態樣及非單一縣市轄區流竄等特性，由中央統合打擊罪犯，是屬正確，市長韓國瑜聲稱執政對手卡韓，純屬推諉卸責，轉移視聽，與事實不符。

政府存在功能，就是施政營造安居樂業的生活環境，讓人民有免於恐懼的自由。治安不分顏色，誰違法就捉誰，執法應作為，不見作為，即是失職。治安好不好，在地民眾感受最直接清楚，高雄街頭槍擊鬧劇，市長韓國瑜爭執治安數據良窳，淪於口水，係屬巧辯。

警察公權力沉睡了三天，終於甦醒過來，連千毅等案犯被逮捕收押，黑道爭鬥戲落幕了，單純地區治安問題，染上政黨色彩，變成政治攻訐口實，做法掩蓋事實真相，也漠視了警察專業體制，行為實不足取。

（作者為警官）

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