自由廣場》統獨 階級 第三勢力

◎ 張昭仁

台灣民眾黨正式推出立委參選人，柯文哲認為第三勢力是打破藍綠的政治解方。

第三勢力真的那麼神勇，能夠解決台灣藍綠僵局嗎？台灣過去沒有第三勢力嗎？親民黨、台聯黨，當年也都曾經有不差的支持度，不論分區與不分區立委都有席次，就是典型的第三勢力，他們也確實為宋楚瑜、李登輝延續了實質政治影響力，但是他們真的能夠打破藍綠嗎？親民黨離不開國民黨的方向，台聯也難以遠離民進黨的方向，顯然兩者都打不破藍綠的界線。

以為打著第三勢力就能打破藍綠界線，那是民粹式的自我催眠。原因在於制約台灣政治的兩大議題，一是統獨，二是階級。只要台灣鄰近中國，統獨就不是假議題，看看最近香港警察血淋淋的暴打示威者，就是缺乏主權的下場，統獨的核心議題並非你是不是中國人的問題，而是主權問題，有了獨立主權，就有自由民主的生活方式，被中國統一了，失去了主權，想要投票直選，都會被打得頭破血流。對人民來說，主權是這麼的重要，統獨就不是假議題。想要迴避統獨議題，只是號稱第三勢力話語術，不可能撼動兩大勢力。

第二個是階級議題，台灣的階級議題並不是特別尖銳，卻是實實在在的存在，台灣階級問題與其他地方的階級問題不盡相同，它包含了省籍與社會階級。特定省籍與特定職業的人在過去長期受到政府穩定生活的照顧，而過去七十年裡，國民黨又是主要的執政者，因此形成特殊的依存關係，相對的，反國民黨的社會力量就集結在民進黨這邊，形成兩者的拉鋸。表現出來的就是立場重於是非正義。

然而真的都打破不了藍綠嗎？那也未必，二○一五年的太陽花學運就是一個超越藍綠的運動，在那個運動裡年輕人追求一個美好的未來台灣，就撼動藍綠，成為社會主流。

時間會是打破藍綠界線的主要因子，等老一輩退去，這一代年輕人以新台灣人的面貌出現時，台灣的政壇就得重新洗牌了。

（作者為會計師）

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