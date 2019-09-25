自由廣場》（林保華專欄）時代革命與世代滅絕

香港反送中運動團結在「光復香港，時代革命」的口號下。這個口號是雨傘運動後期「本土民主前線」召集人、如今已身陷囹圄的梁天琦提出來的。梁天琦提出這個口號時，在「時代革命」與「世代革命」選擇哪一句有過思考，當時「新世代」與「老泛民」在理念上有些出入；然而梁天琦重視世代團結，因此選取了「時代革命」，也展現了香港的時代精神。這次在捍衛香港核心價值的反送中運動中果然出現空前的世代團結，形成沛然莫之能禦的時代巨流。

有香港老朋友對我們說，他們站到前線參與運動是感謝年輕人對香港的付出，希望在前線能夠保護到他們。然而實際上，在危急關頭是這些年輕人保護了他們，讓他們先撤退，年輕人在後面掩護。這讓他們再不好意思出來說要「保護青年」了。正是這種世代革命感情，使反送中運動得以持續百日以上。

與香港人的世代團結不同，共黨除了挑撥世代分化，更加推行世代滅絕政策。這種惡行在警察、黑道與福建幫之間形成共識，那就是不論打人或抓人，年輕人是主要目標。所以在一百天內被逮捕的一千多人中，有三分之一是學生。被抓的青少年年齡也越來越小，確實的只有十三歲。

被警察瞄準射傷頭部、眼部的也幾乎都是年輕人。網路熱傳一些已被警察制伏而繼續被暴打凌虐導致頭破血流的也是年輕人，甚至是纖弱女性；而在七二一港鐵元朗站的白衣人施暴，到八三一警察在地鐵太子站施暴，都是無差別的對付年輕人。在醫院與拘留所被關的有些是骨折的年輕人。其中太子站還有三人疑已死亡而被隱匿。

香港首富李嘉誠說青少年是香港未來的主人翁。這是青少年時代在香港成長的李嘉誠自己的成功故事。然而中共與港警就是針對這些青少年下毒手，打殘他們的肉體與精神，居心何其毒也。二二八屠殺是國民黨對當時的社會菁英進行世代滅絕；而共產黨目前在香港進行的是對未來香港菁英的世代滅絕；這也符合中共要地不要人的殖民政策。

在香港人以自己性命站在抗擊中共暴政第一線時，很遺憾也看到《中英聯合聲明》當事人之一的英國政府卻相當沉默，是準備接受脫歐以後來自中國的經援嗎？德國繼續給中國金援，是需要與新納粹的「合作」嗎？澳洲政府在被中國駭客入侵後竟不敢點名譴責。這些窩囊與姑息的表現正是過去中共得以坐大與囂張的原因。在中共已經撕毀國際協議露出真面目以後，這些民主國家還不知反省。

九二九全球支援香港的運動，做為民主國家主人的台灣人必須站出來向共產黨說不，向中國說不；體現民主國家的正氣！

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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