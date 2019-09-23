社論》網紅政治正在退潮

台灣政壇近日的表現就像一齣鬧劇。郭台銘退黨棄選，令國民黨信心大振，陶醉在「下架蔡英文」的喜悅之中；孰料，後續的民調卻出現韓國瑜依舊下滑趨勢，悲觀氛圍再度籠罩。但前副總統呂秀蓮突然半路殺出，衝擊小英選情，又給藍營帶來了希望。另一方面，對於擴展政治版圖具有強烈企圖心的柯文哲，則出現一齣「乾妹妹」意圖幫忙登記的烏龍。此外，時代力量是否提名總統參選人，抑或與柯文哲搭檔出征，仍充滿懸疑。眾家政客的演技與劇情的編排，堪稱精彩絕倫；但是，除了亂象之外，這齣政壇現形記仍然呈現諸多值得深思的問題。

首先，台灣雖然成功推動民主改革，但部分政治人物的思維依舊停留在威權時代，認為政黨利益高於國家，選舉的唯一考量只在能否勝選，至於國家的發展與成長，及提名人的才德與政策路線是否足堪擔當大任，則不是關注的重點。因此，殘留威權遺毒的政黨才會只以當時民調支持度高，提名一位才就任直轄市長，言行諸多爭議，不孚眾望的總統參選人。並且，在提名人民調一路慘跌之下，竟然不檢討提名人選是否合適，反而訴諸黨紀與團結，企圖以封建式愚忠企圖挽回離心離德的淺藍、知識藍、菁英藍。三十一位藍營大老聯合刊登廣告呼籲團結，便是此種政黨利益高於國家，不辨是非的典型案例。其實，民主國家的政黨大都為選舉機器，黨紀的約束力具有彈性，政治人物與政黨之間，合則來，不合則去，乃稀鬆平常之事。那些視黨高於國，甚至內化為政治指導綱領的政客與政黨，此際或許仍可在政壇掀起波瀾，但將被時代逐漸淘汰，乃是必然的結果。

其次，黨國體制固然崩毀，但黨國不分的思維依然充斥。國民黨是中華民國的開國政黨，在兩蔣時代，台灣實行威權的黨國體制。這種體制背離普世價值，其之惡質殘暴，看看今日的中國，便可知其梗概，一目了然。民主台灣，政黨只是政治體制的一環，然而在部分藍營政客眼中，中國國民黨就是「中華民國」。故而，他們自稱「中華民國派」，高呼捍衛中華民國，國民黨必須勝選，否則中華民國就會滅亡。可悲的是，這些藍營政客的實際作為，甚至對意圖消滅中華民國的中共政權有利、親善。換言之，台灣若是走上彼輩所主張的親中路線，一九四九年在中國被滅亡的中華民國，七十年之後，可能在其寄生的台灣再被中華人民共和國消滅一次。由此可見，如今依然存在的國民黨等於中華民國的思想遺毒，是如何的荒誕不經。

其三，這場選舉至今，仍只是一場權力遊戲，充斥著郭台銘棄選聲明所言︰「一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，缺乏理性思考與政策層面的討論。」成熟的民主政治，固然不缺吵鬧，但許多的分歧是屬於選舉策略範疇，並非政治的本質。民主選舉的競爭，應該回歸政見的論辯，與參選人能力的檢驗，而非選舉花招的較勁。遺憾的是，此次選舉，吾人卻看到仇恨、歧視與對立被充分動員，選舉已經成為一場群眾運動與鬥爭，如此一來，不管哪一方輸贏，都將對民主的自由、多元價值造成傷害。一旦互信、尊重與容忍不復存在，民主也將遭到裂解。

幸而，在暗黑的選舉怪象充斥之際，吾人也看到了一些可喜的現象︰網紅政治的退潮。不可否認，近年來網路成為選舉與政治動員的工具，翻轉了台灣的政治版圖。某些政治素人依賴網紅政治一夕暴起的故事，激勵了更多政治人物投入虛擬的網路世界，企圖衝高聲量，凝聚同溫層，以便在選舉中攻城掠地，創下個人政治頂峰，於是網紅政治成為顯學，實幹的做事風格則備受忽視，這絕非成熟民主的正常現象。令人欣慰的是，近日有關縣市長施政滿意度調查，一些網紅型政治人物成績墊底，再高的網路聲量也抵不過實體世界民眾的不滿，顯然世道、潮流正在翻轉，這股撥亂反正的民意，若能在選舉中發揮正向力量，將可把台灣帶回民主正軌，成為一個正常國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法