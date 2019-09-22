自由廣場》蔡英文學歷爭議可以休矣

◎ 江河清

喜樂島聯盟和國民黨人士原先質疑蔡英文總統沒有博士論文和學位，但在倫敦政治經濟學院出示其博士論文，也有台灣人去查閱實體論文後，他們就轉為攻擊論文品質，暗示社會大眾蔡英文不是真正的博士。然而，一本博士論文是否真實存在和這本論文的內容、格式是否有瑕疵，根本是兩個不一樣的議題。

既然倫敦政經學院的學校圖書館有這本學位論文，不論論文品質狀況如何，我們至少可以保守地說：學校確實有授予蔡英文博士學位，而學校圖書館也是以「博士學位論文」收藏她的畢業著作。此外，以倫敦政經學院的學術地位和聲譽，不可能為了保護蔡英文，而配合作假。

然而，反蔡人士不願意承認他們的錯誤指控，轉向追打論文內容、格式，根本就是在轉移話題。他們先創造了論文、學位的假議題，指控蔡英文的學歷造假，最後變成在檢視論文格式、內容瑕疵，質疑蔡英文是一個不合格的博士。這根本是沒完沒了的騷擾，更是極為惡劣且不負責任的公共討論方式。

再者，一本論文不管寫得好不好，其實只要指導教授和論文口委同意過關就好，這是學術機構的學術自主，他們也概括承受論文品質和學術聲譽。社會大眾當然可以討論蔡英文或任何一位學者的論文品質，但這完全無損於該論文和學位存在的真實性。反蔡人士若要繼續檢視蔡英文的論文品質，應該先承認他們之前指控蔡英文沒有博士論文、學位的說法，根本就是錯誤、造謠，甚至應該向蔡英文和倫敦政經學院道歉。

（作者為American University人類學博士候選人）

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