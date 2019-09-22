自由廣場》「史明最喜歡吃肉粽」

◎ 蕭文婷

史明過世消息傳來，第一個浮上腦海的畫面，是二○一一年七月二十三日在華府聽他演講。把當時寄給友人的一封電子郵件翻出來，重讀一遍，頗有感慨：

今天去聽史明座談，非常非常感動，從以前到現在，就是有這樣的人犧牲奉獻，堅持不懈的努力，包括你的朋友，我覺得很慚愧，自己太容易受打擊了。

很奇特的感覺，聽完他演說，我真的覺得「天佑台灣」，不過比較好笑的是我突然很想吃肉粽。

也許是本身學醫，因此一開始聽到史明說年輕時他母親希望他唸醫，耳朵就豎起來了。但是他選擇唸政治，因為那才能救整個台灣。之後他到中國，又看破共產黨而選擇回到台灣，天真的藏了一些軍火在草山，打算跟蔣介石政權硬幹。被國民黨發現後，他逃亡到日本，沒有證件而被扣押；當時他身邊藏著兩個刀片，打算若被遣送就自殺，以免牽連同志。結果國民黨公文到日本，指史明是「叛亂犯」，證實了他的身分，反而使他可以留在日本。

他在東京池袋開麵攤，賺了錢開店、搞革命，樓下是店面，樓上則負責訓練地下工作人員製作炸藥，撞翻過六輛國民黨軍車，在一百多個警察局放火，還有北門附近鐵路局的車廠。他笑著說，當時他以「肉粽」為暗號，要行動就說是「要吃肉粽」，因此國民黨特務記錄「史明最喜歡吃肉粽」。

隨後他覺得，台灣獨立要靠全民，因此民眾的認知非常重要。一九九三年他帶著開店賺的六千萬回台，每個週末都雇宣傳車巡迴大街小巷，宣揚台獨理念，「台灣人不要一直被人管，獨立出頭天」，結果三年就把六千萬用光了！

二○○六年連戰要到中國，他看出那是賣台前奏，八十多歲的人，清晨在南崁交流道淋著雨、攔截連戰的座車！

明年（指二○一二年）的選舉，歐吉桑強調，對抗的不只是國民黨，還有中國共產黨。雖然中國經濟成長，但中國一直是極權國家，他語重心長地說，在座的鄉親很幸運，一直過著自由的日子，沒有失去過自由的人不知自由的可貴。

最後，歐吉桑還擲地有聲地說：台灣人為台灣打拚是應該的，沒什麼好怕的！

九十多歲還在拚，有這樣的榜樣，我們能不努力嗎？

（作者為醫師，美國台僑）

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