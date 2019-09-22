自由廣場》《返校》的韓粉與鬼魂心理學

◎ 陳俊光

報載《返校》還未上映，就有韓粉批評其「醜化白色恐怖」、呼籲抵制，或是有時空旅人自稱看過午夜場、猛洗負評。然而，這一切似乎都在導演預料之中。

在電影中，黃文雄才說完「不過就是看幾本書（一部電影）而已」，鬼差就掐死他；之後，鬼差又抓住女主角，逼她忘記所發生的事情。可以說：那些策動抵制洗負評的黨國勢力，就像電影中的鬼差（教官／警總鷹犬），害怕台灣人民了解白色恐怖，因為這會暴露它們的邪惡、危害它們的特權利益。不幸的是：就像片中未涉案卻戴著頭套的學生「遮住眼睛、就以為看不到」，許多人民也因為害怕或短視而不敢想起來。

佛洛伊德告訴我們：「未被了解的重大事件必然重複出現；就像冤鬼永不安息，直到秘密被釐清、詛咒被破解。」S. Frosh更說：「恐懼與創傷可能以鬼魂的形式出現，它們必須被辨認、被撫慰。」然而，記憶之所以會被偽裝成鬼魂，就是因為其本身比鬼更可怕；因此人們寧可面對鬼魂（祭改、普渡），不願面對創傷（接受治療、轉型正義），但也因此無法有效地解決問題、而鬼魂與惡夢會一再出現。

對台灣而言，近百年最大的創傷莫過於二二八與白色恐怖、也製造了最多真正的冤魂。然而，因為黨國與短視人民抗拒轉型正義，創傷未被撫平、冤魂未能安息；又因為恐懼，人民拒絕深入了解公共議題，卻追隨只會喊空洞口號（如「發大財」「做對的事」）的神棍。結果，非但鬼魂不會消失，惡夢更可能再度成真～如果台灣再度成為中國的一部份。

因此，我們要看《返校》、更要支持轉型正義，才能讓這土地上的冤魂（字面意義或象徵意義）得到真正的超渡；同時，我們更要謹慎投票，避免悲劇再度發生。

膽小的觀眾不必害怕，只要把注意力放在歷史事實與劇中人的心情，《返校》就不會是恐怖片。喜歡刺激的觀眾只要暫時忘記相關評論、或是選擇４Ｄ影城，就可以有強烈的感受～但不要忘記：曾經真實發生在台灣的事件，比電影中的呈現更恐怖。

（作者為精神科醫師、二二八受難者遺族）

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