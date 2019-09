自由廣場》三個步驟查總統學位

◎ 郭維雄

蔡英文總統是否在一九八四年取得博士學位?不必遠赴英國,只消動動手指查「Google圖書」,一分鐘之內即可解決這個吵(炒)得沸沸揚揚的問題。

三個簡單步驟。首先,進入「Google圖書」查詢頁面;其次,輸入蔡英文的論文標題"Unfair Trade Practices and Safeguard Actions"(加英美式雙引號,以搜尋完整字串),開始搜尋。最後,在三筆搜尋結果中,點選提供「預覽」的那項,亦即倫敦大學高等法律研究所(IALS)於一九八五年出版的學位論文目錄Legal Research in the United Kingdom 1905-1984(聯合王國的法學研究)。答案就在隨即出現的網頁上。該網頁列出此書頗長的副標題,它告訴我們,此書是一九○五年至一九八四年期間英國國內所有「完成且獲得學位」(Successfully Completed for Postgraduate Degrees Awarded by Universities and Polytechnics)的法學論文分類目錄。

網頁中間處有原書掃描影像的截圖,其內容包含目錄索引編號(1313)、姓名(Tsai I W,即蔡英文)、地點(London)、校名(LSE,即倫敦政經學院)、學位(PhD)、年份(1984)、標題。這是三十多年前的紙本書籍的掃描影像,白紙黑字,鐵證如山。這是第三方留下的紀錄,比當事人秀出的文憑更有說服力。

目前,全世界至少有七十七家圖書館藏有這本論文目錄,包含林環牆教授任教的美國北卡大學(UNC,索書號K38 .L432 1985)。在台灣,連線至「全國圖書書目資訊網」的國內百大圖書館顯然無一收藏之。不過,我們可利用倫敦大學高等法律研究所網站查到電子化的書目資料(ials.sas.ac.uk/lruk)。在此電子資料庫中,蔡英文那本論文的編號依然為當年的1313。

各國授予博士學位的程序不盡相同,且可能修改調整。不變的通則是:博士論文的基本品質由指導教授與論文口試委員共同把關;學生通過口試後,校方製作文憑,論文則進入學校圖書館。有些論文雖通過口試,但會被口試委員附加但書,要求準博士按審查意見加以修改訂正;當事人只要乖乖繳交修訂版,即可取得文憑。

現代學術體制年年製造巨量的學位論文;各大學圖書館則循例自動收藏學校行政單位送來的論文,不論那是瑰寶或雞肋。校方授予的博碩文憑越多,館藏膨脹的速度就越快。在尚未電子化的三十多年前,一本論文至少佔用一張書目卡片。卡片很便宜,但卡片櫃是佔用可觀預算與空間的龐然大物。更麻煩的是,人文社會科的博士論文三、四百頁算是正常,七、八百頁絕非罕見,而且往往單面列印。圖書館不是慈善機構,不可能還耗用資源與空間去收容未通過的論文。

未通過口試的論文更不可能出現於全國學位論文目錄。這是碩士生應有的學術常識,無需勞駕大學教授來浪費心力唇舌。

(作者為法國高等社會科學院歷史學博士候選人,現從事寫作與翻譯)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法