新聞線上》宋楚瑜手上那張入場券

記者陳杉榮

郭台銘棄選總統，國民黨分裂危機暫告解除，柯文哲的「台灣民眾黨」則頓失母雞，對立委選舉造成莫大衝擊。為了更上一層樓，並報復蔡英文政府，這幾年遊走於「旺董」和「郭董」之間的柯文哲，甘心就此罷手嗎？他近日接受天下雜誌專訪曾說，如果郭台銘不選，九月十七日之後「跟老宋商量，看他要不要提名我。」近日想拜會宋遭婉拒，宋楚瑜手上那張總統選舉的入場券要給誰，二個月後見真章。

「郭柯王結盟」舞弄得沸沸揚揚，基本上仍不脫泛藍陣營內鬥的格局，郭台銘最後關頭宣布不選，為王金平埋了一個伏筆，吳敦義當然又有了「萬分之一」的可能。在場外奔走這個局忙得一塌糊塗，匆忙間還組創「台灣民眾黨」的柯文哲則被認為機關算盡，成為重災區，也有人極盡奚落，形容他是三國時代的周瑜，「柯郎」妙計安天下，賠了夫人又折兵。

柯文哲就此認命了嗎？甘願眼睜睜的看著蔡韓逐鹿中原嗎？只怕未必。這幾年來柯文哲創造了許多可能，製造了很多話題，四年多的首都市長任內，翻雲覆雨，過河拆橋，被他無情逐退的局處首長，有如走馬燈，幫過他的人，現在都倒他，投票給他的人，變成最厭惡他的人。他有別人沒有的能耐，可以先後靠攏「旺董」和「郭董」，翻臉像翻書，令人不忍卒睹，臉書「退讚」的風潮，隱約可以刻畫出他現在給選民看到的面目。

三國演義有一段，曹操殺了呂伯奢一家，出門剛好碰見呂伯奢回來，把呂伯奢也殺了。曹說，「寧教我負天下人，休教天下人負我。」柯Ｐ自認是一代梟雄，很像書上描述的曹操。他自我感覺良好，尤勝馬英九，他寧可負天下人，也不讓人佔便宜。他很討厭蔡英文，瞧不起韓國瑜，打算出征，郭董卻退兵，台灣民眾黨現在只有一個殼，沒有了郭董人馬的財力奧援，對金錢算計很「務實」的柯Ｐ是很大的困擾。

立委選舉要有母雞，說過要提名三十四席不分區立委人選，在立法院「遂行柯文哲的意志」的柯Ｐ，將會另起爐灶，再做盤算，不會認輸。

蹭過「旺董」和「郭董」的柯Ｐ，早已練就金剛不壞之臉皮，親民黨主席宋楚瑜曾有過讓柯Ｐ接班的念頭，手上握有一張總統選舉的入場券，接續演出一場柯文哲「代表柯媽媽之代表台灣知識份子的焦慮」，轉而向宋楚瑜討票的戲碼，誰說不可能！

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