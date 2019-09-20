社論》海水退潮才知道誰沒有穿泳褲

郭台銘宣布棄選之後，有些評論還在大作文章，懷疑他只是不參加連署總統，並沒有杜絕其他的可能性，所以好戲還在後頭。不過，這樣的揣測，馬上就被當事人打臉了。其實，縱使存在這種可能性，但郭台銘的政治路一路走來，經常予人設有「停損點」之感，這樣的政治風格，之於選民的支持熱度，只會產生降溫作用。可以預料，從退黨到棄選，許多對他有所期待者，已經對他的決斷力心生質疑。郭粉以外的一般民眾，對他將來的政治鋪陳，已經失去先前的好奇心、新鮮感、支持度。甚至可以說，郭台銘這段時間的反反覆覆，已經形成他未來還想從事政治工作的無形包袱，因為他的猶豫不決會讓盟友與支持者有所保留：這次到底是不是玩真的？說句不中聽的話，不論是什麼原因造成的，郭台銘的進一步退兩步，都已經成為他的政治負資產了。

二○二○，由於郭柯王三人組，增添了戲劇張力。他們三人各有千秋，一個善於企業經營，一個擅長滑溜話術，一個喬得長袖善舞，老實說如果真的三位一體，的確有互補作用，值得放手一搏。但是，現實的場景卻是，三個和尚沒水喝。終歸一句，敗筆就出在各懷鬼胎，只想利用別人來成就自己，期待別人割下身上的肉，卻十分珍惜自己的羽毛。至於他們的共同點，也是中秋起義功敗垂成的主因，那就是，他們平常的言行舉止，予人喊水會結凍的豪邁，這也是所謂空軍兵法的優勢，可是到了危急存亡之秋，真正要提著頭顱大幹一場時，他們卻在比誰的脖子縮得快。

或許，他們的對手的操盤手，早就掌握了他們性格上的致命要害，所以敢跟他們硬碰硬幹到底。這樣的結局，不禁令人想起，李登輝時代的主流、非主流之爭。當時，非主流要角也是逞凶鬥狠，加上特定媒體大力聲援，非主流空軍幾乎佔據了制空權。然而，李登輝似乎早已看準，那些非主流要角只敢喊不敢打，所以毫不妥協退讓，將緊張情勢推向高峰，一副不惜火車對撞的架式。最後，那些非主流要角，一如現在的郭柯王，全被自己的色厲內荏所擊潰。有人說，歷史是不斷重複的戲碼，只是不斷地變換演員陣容，看來還真有幾分道理。

郭柯王異軍突起，高潮迭起的八點檔，卻以郭台銘臨陣退出作收，羽毛受傷最重者，當屬柯文哲。郭台銘是生意人，一時誤入政治叢林，頂多是以後不玩了。然而，柯文哲自視甚高，經常從市政府遙望總統府。可是，在這一段宛如白蛇傳的糾纏中，他跟國台辦的關係意外地被揭露，證明以前他所謂的「被抹紅」，並非空穴來風，大家也從這個脈絡，更能理解他以前的所作所言。而且，毛毛躁躁地組黨，原本是想套牢郭台銘，沒想到人算不如天算。台灣民眾黨，最大的意義可能在於，柯文哲所謂的垃圾不分藍綠，形將擴大為垃圾不分藍白綠。

虎頭蛇尾最難看，郭台銘畢竟優雅脫身了，柯文哲卻不由自主演出最後一段鬧劇。九月十七日，五點鐘的中選會，柯爸柯媽及若干「國師團」，還想為柯文哲領表登記。而自稱從來沒有說要選總統的柯文哲也現身中選會，表面上說要接柯爸柯媽，實際上不知道在掙扎什麼。柯文哲說，柯媽代表台灣知識份子的焦慮。諷刺的是，柯媽現身說法：郭台銘宣布棄選之後，她到新竹城隍廟擲了三次聖筊，所以叫柯文哲到中選會碰面。如此媽寶政治人物，甚至獲得國台辦公開讚賞，將來還想更上一層樓，大家難免會先問一下：究竟是誰的意思呀？

海水退潮才知道誰沒有穿泳褲，郭台銘未完成的故事，揭露幾個十分有趣的現象。一是，趙少康爆料：「郭台銘曾告訴我，國民黨登報那三十一位大老當中，有些人向他要了一大筆錢，甚至有一人要的錢比趙少康過去參與過的選舉募款、花費的經費來得多，我不講，那數目很大。」郭台銘的亂入，把國民黨大老的黑暗面全都錄，這樣的大老力挺韓國瑜，全黨救一人，背後到底有什麼玄虛呢？二是，柯文哲的算盤珠子摔滿地，二○二○的總統夢與國會夢都快速消風，留給大家心中更多的問號，「柯氏戲法」恐怕也接近盛極而衰的轉折點了。

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