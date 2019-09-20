自由廣場》就是要親美呀 不然台灣要親誰

◎ 雲程

現代國際法，不允許以武力或威脅使用武力而兼併領土。因此，即使戰勝者也不得擴張領土，這是「大西洋憲章」的具體內容，所有參與聯合國陣線的國家都曾莊嚴宣誓過。

戰勝國不能放任被佔領的戰敗國領土不管，必須負起佔領區政治重建與經濟復興的責任，使之從專制走向民主，從凋敝走向繁榮。除此之外，佔領當局更要改造當地人民，使其遵守更高的文明標準，並對佔領國友好。

做為戰後未決定地位的領土之一，美國以各種方式長期引導台灣，從敵國領土轉變為對美國友善的領土，奉行民主價值並尊重私有財產。

在經濟復興方面，透過具體計畫與現代會計原則，有效執行美援與貸款。讓教育普及的台灣能快速自立後，再加入以分享美國市場利益的「美—日—台／韓」等國際分工體系。經濟起飛後，再逐步升級經濟體質。

在政治重建方面，則宣傳民主原則，逐漸增加本地人政治參與—從遴選、遴選與普選參半，最後達成全普選的理想。當局的權力基礎，也從外部權威的委託，轉為本地人民的授權。現在，台灣已成為「自治領」，一個沒有國家之名的國家。

在逐漸釋出統治權力的同時，上位的佔領監督者要確保：台灣領導人對主要盟國友善，信奉民主價值並尊重所有權，以保衛台灣不被片面改變現狀。

這就是台灣的總統，必須也總是親美的原因。

雖然兩蔣有根深蒂固的民族主義情緒，想競逐中國正統，也百般不願民主，但他們總在最關鍵時刻選擇與美國站在一起。全面民主化下，台灣轉為「自治領」，李、扁、馬、蔡幾位總統，雖然對中國有不同想像，大體都對美國友善。

更進一步看，台灣總統的親美格局，是早從候選人階段就如此。每次大選前兩名，李彭、扁宋連、馬謝、馬蔡、蔡朱，都毫無例外。被認為親中的連，是兩次敗選後的偏執選擇。

但二○二○年可能完全不同。雖然郭的資產八十五％在中國，但利益源頭卻是美國，很難看出其對美中的輕重，若是蔡郭對決，還有一絲機會延續兩位親美候選人對決的路數。

但此次國民黨推出言行特異的候選人，宛如受過特訓般翻攪台灣，將使本次大選首度出現「美中對決」格局。這會是戰後七十五年的結構性翻盤，影響的是民主價值與私有財產的穩定，難怪美日政界與財經界都非常關心。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法