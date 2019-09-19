自由廣場》（金恒煒專欄）郭台銘退選，柯文哲成重災戶！

玩政治玩到像郭台銘一樣，也算一絕。郭台銘獲頒國民黨榮譽黨員證書，取得參加初選資格的同時，也是正式踏入政治領域的起手式。接著初選、接著敗北、接著退黨，接著在總統連署提名屆滿的九月十七日前夕退出大選。從四月十七日到九月十七日，不到半年，郭台銘就玩爆了他的政治，正應了莎翁名劇Much Ado About Nothing（蠅營狗苟卻一事無成）；無端造就了一齣政治鬧劇。

郭台銘退出選局，最大的考量當然是勝算太低。韓國瑜雖然民調直直落，但是韓粉像鐵鑄般難以撼動，即使柯文哲信誓旦旦的全力鼎助，也不是勝選的保證。柯文哲既不可恃、王金平又沒實力，即使郭柯王作夥，不過是脆弱的「三結義」。何況王金平是老狐狸、柯文哲是小狐狸，各有盤算，郭台銘玩得過嗎？更重要的是，與柯文哲不同，郭台銘唯一目標在總統寶座，不見得有經營政治的野心與興趣；既然生意不成，不如溜之大吉。

郭台銘執意參選，必重創韓國瑜；退出大選，對韓國瑜的助益不大，對蔡英文傷較多，然而最大的受災戶是柯文哲。柯文哲兩次台北市長選舉，都拜民進黨的明助與暗助。市長連任的選舉，蔡英文、民進黨傾全力挺柯，柯只小小贏了三千票。二○二○年要與蔡英文對打，拿不到民進黨甚或綠營的票；沒有民進黨「放水」，沒有柯文哲的政治路，如此而已。

柯文哲自言「偶然的人生」步上政途，連任市長成功之後，不過區區數年，由所謂「素人」轉變成「政客」。本來打算瀟灑走一遭，嚐到了權力的滋味之後，誠如韋伯所說，內在「人格」受「魔鬼力量」的撩撥，僅能束手無策的聽任擺佈。

略做一些對比，就看得出來柯文哲今昔落差之大。初次選舉時丟出〈台北市民憲章〉，核心價值是「超越政黨的界限」，到連任時還夸夸自矜：「無所住而生其心」，說市長兩任做滿就到台東行醫云云。現在如何？「初衷」全被狗吃了。

兩任市長尚未做完，柯文哲汲汲乎部署下一攤。沒了民進黨的奧援，柯文哲要獨立參選總統，絕無希望，得票數恐連韓草包都比不上。那麼計將安出？算盤敲一敲，搭上初選敗北而心有未甘的台灣首富郭台銘是沒有出路下的好出路。但是，柯文哲又不願白白屈居副手、受制於人，上上之策就是「造王」，全力把郭拱上王位。

在這樣思考之下，才知道柯文哲建立民眾黨的用意。「超越黨派界限」的柯文哲又是組黨、又是主席！就是要取得替郭台銘抬轎的入場券，同時也替民眾黨找到大選的「母雞」，以郭的財力，又可解決競選的花費。退一萬步說，郭台銘沒有選上，於柯文哲也無損，換句話說，郭贏柯贏、郭輸柯也贏。所以柯文哲盡全力慫恿郭台銘義無反顧的披掛上陣，一方面施出苦肉計說：「若郭不選，輪到我要天人交戰了！」另一方面透過柯營放話：「準備好了，幫郭台銘衝連署」，甚至心腹蔡壁如在連署提名截止前一週左右喊話：「柯文哲全力輔選！」

現在郭台銘一龜縮，柯文哲滿盤皆輸，柯爸柯媽救火也來不及了！一人政黨玩不久，台聯、親民黨、時代力量就是前例；柯Ｐ終不成柯屁也難。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法