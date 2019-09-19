自由廣場》政治素人早就開葷了

◎ 秦靖

柯文哲自從去年底連任台北市長後，對於總統大位的態度曖昧不明，卻又非常享受媒體鎂光燈的提問，頻頻對於國、民兩黨的參選人說三道四。

旺董披露柯文哲至少主動找了他十多次，都是用走後門方式與他見面，民眾才驚覺柯文哲、旺董與國台辦的恩怨情仇。

當柯文哲與郭台銘眉來眼去，欲拱郭台銘參選總統時，柯文放話搶戲，高調到不行的模樣，霸氣十足的郭台銘買單嗎？柯文哲看不慣藍綠，就自我膨脹地認為自己超越藍綠，吹捧郭台銘可以讓台灣有機會跳脫藍綠的泥淖。

商人的算盤打得很精，郭台銘哪裡不知道柯文哲圖謀的是什麼？如果二○二○年的總統大選「穩贏」，柯文哲還會讓給郭台銘參選嗎？郭台銘無法動搖國民黨的基本盤，加上柯粉未必投給紅頂商人，郭台銘何必背負撕裂國民黨的罪名？

柯文哲總是心口不一。當郭台銘宣布棄選總統後，柯文哲說，剛選完市長馬上選總統，不是正常國家該有現象。侃侃而談台北市政，細數市政作為，冠上要改變台灣政治文化的崇高願景，彷彿在為自己台北市政滿意度名列倒數第三名懺悔。

漂亮的話才說沒多久，柯文哲的民間支持者「國師團」帶著柯爸、柯媽演出一場群聚中選會的鬧劇。如果柯文哲的意志堅定，堅決說「不」，直接回嘴國師團，沒人可以煽風點火。

「聽說」柯文哲又要跟宋楚瑜見面談合作，覬覦親民黨政黨推薦的總統門票。筆者不禁想問柯文哲市長，您還記得自己說過的正常國家現象嗎？您說要改變台灣的政治文化，說過可別馬上忘記。

（作者為教育工作者）

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