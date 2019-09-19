自由廣場》愛國者未接戰 台灣要警惕

◎ 呂禮詩

沙烏地阿拉伯東部省的胡賴斯（Khurais）油田與阿布蓋格（Abqaiq）煉油廠，日前遭到無人機及彈道飛彈的攻擊，部分的彈道穿越了沙國愛國者飛彈的雷達陣列，飛彈卻未接戰發射。雖然聯合國葉門專家小組已前往沙國調查武器來源，無疑的此次事件又一次展示現代戰爭的「創新／不對稱」面貌。

雖然葉門胡賽武裝組織（Houthi，又稱「青年運動組織」）在第一時間出面承認攻擊行動，但要同時對十九處目標展開大規模的精準打擊，研判並非該組織的能力所及；美國官員與沙國分享情報並進行評估，認為是與該組織同盟的伊朗，派出超過二十架無人機並至少發射十二枚彈道飛彈所致。

此次攻擊似乎成功規避了沙烏地阿拉伯所部署的六個愛國者飛彈營，普遍將此歸咎於無人機的飛行高度與速度均不如彈道飛彈與巡弋飛彈，以至於無法有效偵蒐來襲的無人機並符合飛彈的接戰條件；然此正是對稱戰爭下的不對稱戰法。

而今年台北航太科技暨國防工業展中，以執行「國防自主」政策為核心任務的中山科學研究院所呈現的無人機研發進度，只有概念停留在一九九○年代、且解放軍已仿製量產的「劍翔無人機」；另在二○一五年航太展即已展示的中高空長程（Medium-Altitude Long-Endurance,MALE）「騰雲」無人機，四年後的今天，進度仍停滯在更換引擎、後段構改後的2.0版，且尚未進行試飛及掛載測試。

七月下旬美艦「安提坦號」（USS Antietam,CG-54）通過台海時，解放軍不但派遣殲十一及蘇三十等戰機空中警戒，並運用翔龍無人機實施監偵；另於近日解放軍國慶閱兵預演時，空照發現閱兵部隊中出現未來將部署於航空母艦的「利劍」無人機與傳聞已久的「無偵八」（WJ-8）超音速無人偵察機。顯見，兩岸在無人機的發展與運用上，國軍略遜一籌。

美軍早已意識到未來戰爭中無人機的重要性，故已實驗整合光電技術及「電子攻擊」（electronic attack, EA）手段，進行偵測、追蹤、識別與攔截無人機的「陸戰隊輕型海上防空綜合系統」（LMADIS）；不但曾在兩棲攻擊艦「基薩奇山號」（USS Kearsarge LHD 3）部署測試，今年七月兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer, LHD 4）即以此系統在霍姆茲海峽擊落無人機。不僅如此，以色列軍方更召集民間公司研製無人機電磁波的頻譜偵蒐，與控制敵方無人機的反制技術。

反觀國家軍事科技研究單位，仍停留在電影觀賞來瞭解無人機的攻擊能力，企望能從電影內容中提出創新應用想法。既然尚在起步階段，不如掌握甫解密「雷根備忘錄」的軍售條件與近來美國行政及立法部門的友台氛圍，向美採購無人機及反制技術的技術合作。有利於國軍「創新／不對稱」的「後進者優勢」（second mover advantage），實在無法坐視繼續推遲！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法