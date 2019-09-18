社論》中國國民黨局外人

趕在十七日中選會受理總統連署登記截止前夕，宣布退黨的郭台銘進一步宣布棄選總統，柯文哲繼而宣布台灣民眾黨會提滿三十四席不分區立委，但無出馬競選總統的意思。政治是一種可能的藝術，郭台銘從一頭熱，到因為「撼動不了現有國民黨的貪贓與腐朽文化」退黨，再到「不願參與政治鬧劇」棄選，走了一趟對國民黨的發現之旅，大家也發現原來他是「中國國民黨局外人」。在此之前，呂秀蓮宣布由喜樂島聯盟推薦，登記參選公民連署，儼然成為綠營的變化球。

郭台銘風光五個月，從國民黨榮譽黨員、參加初選到退黨、棄選，不論是歹戲拖棚還是好戲拖棚，都成功營造了新聞焦點。有趣的是，事到如今，各界對他的「核心動機」，依舊霧煞煞。過去一段時間，郭柯王三者卿卿我我，最後關頭郭台銘來個反高潮，柯文哲毫無緩衝時空，王金平頂多也只剩下獨角戲。柯文哲表示：如果早一個月講，還有時間準備。柯媽說：郭董不選現在宣布對柯文哲不利。王金平表示：並不清楚郭台銘決定不選的原因。三隻老狐狸，你儂我儂也爾虞我詐。柯文哲想在郭台銘大樹底下乘涼，護航台灣民眾黨湧進國會，他所盤算的糧秣會不會落空，對該黨的戰力自是不無影響。柯文哲機關算盡，若未算到郭台銘這一招，也枉費智商一五七。

郭柯動向明朗化，並不代表選舉大局已定，回到藍綠對決也言之過早。倒是，習近平早已磨刀霍霍。對北京而言，韓國瑜當選、國民黨國會多數甚至過半，最佳。國民黨三十一位大老憂心分裂，「集中選票支持韓國瑜、支持國民黨在國會過半」，正中北京下懷。郭台銘口中的人在曹營心在漢，究竟是指哪些人不得而知，但是這也隱約透露了，北京或許可能向國民黨高層示意，希望延續去年的韓流，一舉「光復台灣」。然而，去年一一二四至今，習近平告台灣同胞書四十週年講話、美中貿易戰擴大化、香港反送中持久戰、國民黨勝選後故態復萌、韓國瑜無心市政且口沒遮攔，搞得民意鐘擺又出現逆轉。此際，郭台銘意外「亂入」，更導致所謂的知識藍、經濟選民，紛紛捨韓就郭。現在，郭台銘急流勇退，韓國瑜也可免於棄保，但民調高峰期恐怕是回不去了。郭台銘從退黨到棄選，對韓國瑜、國民黨而言，究竟是利空出盡還是短多長空，大家且拭目以待。

話說，北京這個積極的場外參賽者，為了一償「光復台灣」宿願，以助習近平脫離內外困局，勢必會比以往採取更多的動作，不擇手段把蔡英文、民進黨拉下來。最近，北京同意恢復福建、廣東赴金馬澎的小三通自由行。同時，利誘索羅門群島與我國斷交，再給不承認九二共識的蔡英文下馬威。只不過，來自北京的慣性動作，對它屬意的候選人與政黨，究竟是幫大忙還是幫倒忙？從歷次選舉來看，反作用力的可能性似乎較大。這一部分，也是藍營心中說不出的苦。一如習近平的壓縮版九二共識，強力推銷一國兩制台灣方案，無所謂一中各表的模糊空間，國民黨只能阿Ｑ式地重播不存在的各表，對北京莫可奈何也不敢吭一聲。索羅門群島上演最新的斷交戲碼，韓國瑜側重批評政府在兩岸關係搞對抗，不敢得罪自己的老大哥。問題是，被霸凌的二三○○萬人，染上斯德哥爾摩症候群的是少數還是多數？

當然，北京應該也不至於毫無理性計算，天真地認為韓流加上北京飛彈與銀彈，就百分百可以「光復台灣」。談到這裡，就必須思考到，對北京而言的次佳方案，那就是，萬一蔡英文連任成功，也要壓低她的正當性與能量。於是乎，讓蔡英文選票無法過半且越少越好，沒有政黨在國會過半且出現關鍵少數較好。就此而言，獲得國台辦讚賞的柯文哲，其台灣民眾黨應該會讓北京有所期待吧。美國在台協會前理事主席卜睿哲上週表示，他更關心的是台灣政治體系的有效性，即當選者能否獲得五十％以上的選票，當選者的政黨是否控制立法機構多數，從而有助於打破台灣的政治僵局。誠哉斯言，無法打破政治僵局，台灣的失敗就是北京的成功，如果台灣選民無法看穿北京這個算盤，把票投給各式各類的北京同路人、代理人、自己人，香港反送中將是台灣街頭的未來紀事。

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