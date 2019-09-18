自由廣場》期盼呂秀蓮堅守婦運之路

◎ 吳馨恩

十六日晚間，前副總統呂秀蓮宣布代表喜樂島參選總統，民進黨台北市黨部也宣布將會開除她的黨籍。若我們先撇開台派團結一致的策略，單純站在女性主義立場，確實可以樂見蔡英文總統以外的其他女性加入總統選戰，特別像呂秀蓮這樣從戒嚴時期就開始為台灣女權拓荒的婦運前輩，更是沒有什麼不值得鼓勵的地方。

無論是在北高兩地設立「保護妳專線」實質協助婦女，還是出版《新女性主義》啟蒙台灣婦女的女性意識，都是呂秀蓮為台灣婦女平權的貢獻，我們相信這是無庸置疑的事情。也正如呂秀蓮所述，若是沒有她們這些婦運前輩的努力，很可能不會有現在的蔡英文總統，也沒有我們這些網路世代的年輕女性主義者，就連學校也不會開設令人著迷的女性主義課程。

當然，呂秀蓮不是什麼完美女人，她貪戀政治權力，她壓縮了女性晚輩的政治空間，甚至曾經背棄女性主義價值，與宗教保守右翼團體站在同一陣線反對性平教育。殊不知《新女性主義》中提及的美國婦運人士，許多就是女同志、雙性戀與跨性別女性，該書出版的一九七○年代，更是女同志女性主義者——基進女同志（Radicalesbians）與比爾蒂斯的女兒（The Daughters of Bilitis）引領美國婦運的全盛時期，許多重要的女性主義思想與成果正來自於她們。

如果呂秀蓮繼續執意參選，縱使破壞了台派團結，還可能陷蔡英文於不義，但是我們也只能誠心祝福她，更希冀這位婦運前輩能堅守婦運之路，誠如基進女同志於一九七○年所述「我們必須一起尋找、強化與認可我們真實的自我。」

（作者為跨性別女性主義者、性侵害倖存者）

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