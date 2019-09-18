自由廣場》《林保華專欄》「八國聯軍」要拉下蔡英文？

九月十六日深夜，先是喜樂島推出呂秀蓮選總統，接著郭台銘宣佈退選。參選總統的混沌人事就此大致底定。

盤點一下各個參選總統及曾經有意或未來有意參選總統的重要政治人物及幕後，幾乎形成「八國聯軍」企圖拉下蔡英文的格局，頗有點怵目驚心。

呂郭兩個決定的最大得益者是國民黨參選人韓國瑜。因為國民黨「團結」了，而民進黨分裂了。進入藍綠對決，拒絕「一中」的蔡英文當然是韓的最主要對手。

郭台銘從參選開始，我就一直覺得不論最後參選或不參選，都是擺脫鴻海的最好機會。鴻海營收一再創新高，股價就是起不來，不就是問題嗎？不只中美貿易戰，鴻海本身未來目標都混亂，何必背這黑鍋？郭指蔡英文「暴政必亡」，即使不選，亡蔡之心也不死。

郭台銘不選，最失望的是柯文哲。本來要藉郭台銘勢力來發展民眾黨，現在只能獨立作戰。一股怨氣沖向蔡英文，加重「戰犯」的罪責。

王金平也要拉下蔡，但他不會口出惡言，政治能量也有限。

綠營的呂副長期有問鼎大位之意，最後一分鐘殺出，應該也是天人交戰，因為幾天前，喜樂島才推歐崇敬出來選總統，旋即卻退出喜樂島，看得人一頭霧水，原來最後呂願參選而逼退歐。

郭彭配本來是喜樂島最初要取代蔡英文的名單，也許因為郭倍宏失去對民視的控制權不利選情而另找他人出征。然而呂副「超越藍綠」之說與喜樂島急獨理念不合，不知要支持者相信哪一個？

至於陳水扁前總統，因為沒有得到蔡英文的無罪特赦，一直陷於躁動中，最近更喊出「不要逼我選總統」。現在他當然不可能出來選總統，卻有可能利用他的影響力拉下蔡英文。如果蔡被拉下，選上的是韓國瑜而不會是呂副。陳前總統又得面臨當年向馬英九寫信求情的窘境。

七位政治人物都要拉下蔡英文，最得意的是沒有露面的中國皇帝習近平。國民黨不得分裂，乃至近來教訓鴻海在中國的企業，自然出自老共的手筆，郭台銘最後乖乖就範。至於老共在綠營搞分化也是必然的，但是介入多深，國安單位有譜嗎？不論有無意識，「八國聯軍」要拉下蔡英文的態勢已成。

「八國聯軍」造成台灣未來的險峻局勢。然而只要台灣兩千三百萬人做到基本上的團結，台灣還是有希望的。還是那兩句話：國民黨要清除買辦意識，出賣台灣的結局可看目前的香港，首富李嘉誠都被批鬥，年輕人則在浴血。本土綠營要改造小農意識，把眼界放寬放遠，不要拘泥在個人權力與利益小圈子裡，要五湖四海、大開大合，為台灣找到新生機。

富有使命感的賴清德，您人在哪裡？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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